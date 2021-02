Opmerkelijk voorstel: ‘Trump bood Kim Jong-un lift aan in Air Force One’

Waarschijnlijk goed bedoeld, maar het slaat volledig de plank mis: de leider van een extreem communistisch regime een lift aanbieden. Of überhaupt iemand een lift aan bieden in je presidentiële vliegtuig. Trump deed het.

Donald Trump heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un een lift aangeboden in de Air Force One. Dat gebeurde volgens een nieuwe documentaire van de BBC na hun top in Vietnam.



When Kim Jong Un is the one with better sense 🤷‍♀️😳 DJT is a 🤡 — Emilia Rose (@emiliarosev) February 21, 2021

Niet echt top

De mannen hadden in 2019 in Hanoi gepraat over het Noord-Koreaanse nucleaire programma. De top leidde niet tot een doorbraak, maar wel tot een opmerkelijk aanbod van Trump. Die bood naar verluidt aan de dictator naar huis te vliegen in zijn presidentiële toestel.

Trump, die in 2019 nog zei dat hij en Kim Jong-un ‘verliefd’ op elkaar waren, wist dat Kim een lange treinreis had moeten maken om naar de top te komen. „De president zei: ‘Ik kan je in twee uur naar huis brengen’. Kim weigerde”, zei de voormalig topmedewerker Matthew Pottinger van de Nationale Veiligheidsraad tegen de Britse omroep. Zijn eerlijkheid viel mensen op:



Just watched former trump administration Deputy NSA advisor Matthew Pottinger on Face the nation. I thought that he was as honest of a senior trump official in an interview that I have seen. — Dallas Henney (@scmifarmer) February 21, 2021

Problemen

De toenmalige president zou zelfs de meest ervaren diplomaten hebben verrast met dat aanbod. Als Kim had geaccepteerd, hadden de dictator en zijn medewerkers Air Force One van binnen gezien. Ook had het toestel met Trump dan mogelijk het Noord-Koreaanse luchtruim moeten binnenvliegen. Dat zou tot allerlei veiligheidsproblemen hebben geleid.

Ook op social media is alleen het exterieur van de vliegtuigen (in ruste) te vinden.



Here's your chance to get an inside look at Air Force One! Kudos to all who have worked on this amazing #aircraft! #S4inc is honored to support the Presidential and Executive Airlift Directorate. #airforceone #AirForce #AFLCMC https://t.co/y5DyR8VeyY pic.twitter.com/Q3lNT95cB9 — S4 Inc. (@s4inc) February 19, 2021



Happy Presidents Day!🇺🇸 Did you know our Museum is home to the FIRST presidential jet plane, a Boeing 707-120 by the name of SAM (Special Air Missions) 970. Our Air Force One has seen the likes of Eisenhower, Kennedy, Johnson, and Nixon!

Step Inside➡️ https://t.co/k2Kr87yR03 pic.twitter.com/BMMkbpzC8F — The Museum of Flight (@museumofflight) February 15, 2021

Mensen reageren verbaasd tot vol walging op het bericht, zeker nadat ze de documentaire hebben gezien. „Een lift voor een dictator die z’n eigen mensen vermoordt, laat verhongeren en martelt… Dat geloof je toch niet”, schrijft iemand. „Ik word hier ziek van! Beeld je in hoe de VS er uitziet wanneer de president vriendjes probeert te worden met een dictator door materialistische dingen aan te bieden. Erg kinderachtig. ”



That makes me sick to my stomach. Can you imagine how the United States looked when he tried to impress or make friends with a dictator by offering up our material things? It was a very childish and inane act. Anyone want a Big Mac? — Jenny Jaynes (@JJfromOhio) February 22, 2021

„Dat mag nooit gebeuren!”, reageert een verbolgen Twitteraar, waarna hij een vergelijking maakt tussen Trump en Kim Jong-un, waarbij ook hun „kleine geslachtsdelen” worden aangestipt.



Een ding is zeker, volgens Twitteraars. Biden zou dit „NOOIT” doen.



