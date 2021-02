Rel over donker geschminkte ‘Afrikaanse dansers’ in Chinees televisiespektakel

Een van de best bekeken programma’s ter wereld gebruikte weer een Afrikaans thema met ‘Afrikaanse dansers’ en dat valt niet in goede aarde.



Was that blackface in the CCTV chunwan gala opener? pic.twitter.com/D5cHPPJ8tG — Austin Ramzy (@austinramzy) February 11, 2021

De Chinese staatstelevisie ligt onder vuur vanwege een optreden met dansers die Afrikanen moesten afbeelden tijdens een massaal bekeken televisiespektakel, het Chunwan Gala. De huid van artiesten was donkerder gemaakt met make-up en ze droegen kleurrijke stammenoutfits. Organisaties van Afrikanen in China zijn daar niet over te spreken.



#China’s state broadcaster criticised for performance featuring dancers made up to look #African during its annual gala show to celebrate #LunarNewYear .In #CCTV's 4hour show watched by millions performers wore African outfits & darkened skin with make-up.#MIG #ChineseNewYear pic.twitter.com/hu8sGaP1Ho — MEDIA INDIA GROUP (@mediaindiagroup) February 12, 2021

De jaarlijkse show op televisiezender CCTV is vermoedelijk een van de best bekeken programma’s ter wereld. Het vier uur durende programma luidt het begin van het Chinees Nieuwjaar in. Er kijken doorgaans honderden miljoenen mensen, toch nog net even wat anders dan goed scorende programma’s in ons land. Op sociale media klonk naderhand veel kritiek op het dansoptreden.

‘Spleetogen’ en Afrikaanse dansers

„Is er een verschil tussen Chinezen die hun gezicht zwart schminken en witte mensen die doen alsof ze spleetogen hebben om Aziaten voor schut te zetten?”, vroeg een gebruiker op het Chinese platform Weibo zich af. Belangenorganisatie Black China Caucus sprak de hoop uit dat volgend jaar wordt besloten „een paar van de duizenden zwarte mensen in te huren die op veel plaatsen in China wonen”.

„Dit walgelijke gebrek aan menselijkheid spijt me zo”, reageert een Chinese vrouw op het bericht. „Ik schaam me ervoor dat dit ‘mijn mensen’ zijn.”



As a Han Chinese I am, SO, so sorry for my people’s disgusting lack of humanity. I’m ashamed that these are actually, unfortunately, my people. 😥

I’m so sorry that you have to live with this complete disregard of basic human rights on a daily basis. 非常抱歉!💔🙏 — Zoe🍑Indict the Fascists (@ZoeG_Resist) February 11, 2021

Kritiek Afrikanen

De show kreeg al eerder kritiek voor de wijze waarop Afrikanen worden afgebeeld. In 2018 verscheen een donker geschminkte Chinese actrice op het podium met een fruitmand op haar hoofd. Ze kreeg gezelschap van iemand die was verkleed als een aap.



