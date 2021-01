‘Vaginakaars’ Gwyneth Paltrow brandt Britse huiskamer bijna af

De ‘vaginakaars’ van Gwyneth Paltrow heeft in een huiskamer in Londen voor brand gezorgd, meldt The Sun. Een tijdje geleden presenteerde de actrice de kaars, die naar haar gevoelige zone zou ruiken. Dat staat er dan ook op: ‘This smells like my vagina’. Volgens de eigenaresse (van de kaars, niet van Paltrow) ontvlamde het ding flink.



‘Kaars explodeerde’

Jody Thompson had de kaars gewonnen bij een online quiz en vertelt aan het Britse tabloid dat er ineens een 50 centimeter hoge steekvlam uit het glazen potje kwam. „De kaars explodeerde en er kwamen grote vlammen en allemaal kleine deeltjes uit”, zegt ze. „Ik heb nog nooit zoiets gezien. Het hele ding stond in de fik en het was te heet om aan te raken.”

Gelukkig is het huis van de 50-jarige Thompson en haar partner David Snow niet afgebrand. „Uiteindelijk kregen we het vuur onder controle en gooiden we de kaars de deur uit. Het hele huis had af kunnen branden. Op dat moment was het best eng, maar achteraf gezien is het best grappig dat de vaginakaars van Gwyneth Paltrow in mijn huiskamer explodeerde.”

Orgasmekaars

Paltrow is geen vreemde van aparte kaarsen, naast haar vaginakaars bracht ze in juni ook een orgasmekaars uit. Waar de geëxplodeerde kaars naar haar intieme zone ruikt, ruikt deze nieuwste kaars naar haar orgasme. Maar hoe ruikt dat überhaupt? Nou, dat weet de actrice wel. Volgens haar omschrijving is de geur een mix van pompelmoes, neroli en cassisbessen vermengd met buskruitthee en rozen. Nieuwsgierigen kunnen de kaars voor 75 dollar (ongeveer 63 euro) aanschaffen via Goop, het lifestylemerk van Paltrow.

Het lijkt misschien een rare aankoop, maar de vaginakaars was destijds binnen een uur uitverkocht. Ook een tweede serie ging als warme kaarsjes over de toonbank. Eén ding is zeker: Paltrow geeft geurkaarsen een heel nieuwe betekenis.

