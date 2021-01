Alles wat je moet weten over de inauguratie van Joe Biden

Aanstaande woensdag, 20 januari, is de inauguratie van Joe Biden, de gekozen president van de Verenigde Staten. Hij wordt dan officieel ingezworen als president en neemt het stokje over van Donald Trump. Maar waar kun je dat kijken vanuit Nederland, en vanaf hoe laat? Je leest het hieronder.

Trump heeft al bekendgemaakt dat hij niet bij de inauguratie van zijn opvolger zal zijn. Hij breekt daarmee met traditie, vrijwel elke president is aanwezig bij de inauguratie van de volgende. Hij tweette begin januari: „Aan iedereen die het heeft gevraagd, ik zal niet naar de inauguratie gaan op 20 januari.” Ook deze presidenten weigerden, net als Trump, de inauguratie van hun opvolger.

Opvallend detail: het is tijdens de inauguratie ongewoon zonnig in Washington. Dat is voor het eerst in drie decennia bij de inwijding van een president. Donald Trump had in 2016 nog te maken met koud weer en regen.

Extra beveiliging

Op 3 november (en vanwege de coronacrisis ook even daarvoor) kozen de Amerikanen hun nieuwe president. Het duurde even voordat de officiële uitslag er was – want nek aan nek, hertellingen, protesten – maar het is nu bijna zover: Joe Biden is over een paar dagen president van de Verenigde Staten. Hij zal geen makkelijke taak hebben, en ook de inauguratie zal niet zonder slag of stoot verlopen, want het is al enige tijd onrustig in Amerika.

Denk bijvoorbeeld aan de bestorming van het Capitool, bijna twee weken gelden, en de vele rellen rondom de verkiezingen. Ook voor de inauguratie verwachten de autoriteiten veel onrust: er worden dit jaar duizenden extra manschappen ingezet voor de beveiliging. In totaal worden er tot 25.000 reservisten ingezet.



US tightens security before Joe Biden's inauguration, Washington,DC is almost closed off with unprecedented security pic.twitter.com/CDeCqn5bY8 — Alberto Allen (@albertoallen) January 18, 2021

Meer beveiliging is ook zeker nodig, want onlangs werd al een man gearresteerd die een Glock (bepaald soort vuurwapen), 550 kogels en een nepticket voor de inauguratie bij zich had. De man zelf zei dat het allemaal een vergissing was, en dat hij de kogels en het wapen bij zich had omdat hij werkt als beveiliger in Washington. De politie vertrouwde het niet en arresteerde de man.

Volgens het Biden-team toont de inauguratie bij het Capitool in Washington de „veerkracht van de Amerikaanse democratie” toont. Ondanks de uiterst gespannen veiligheidssituatie na de „aanval op de democratie”, houdt het team van Joe Biden vast aan de gebruikelijke inhuldiging in de open lucht voor het parlement. „Ons plan en onze verwachting is dat de verkozen president Biden zijn hand op de Bijbel zal leggen, met zijn gezin, buiten, aan de westkant van het Capitool”, meldde een woordvoerster.

Op tv en online: tijd van inauguratie Joe Biden

In Washington vindt de live-inauguratie dus plaats. Maar de meesten van ons kunnen daar niet bij zijn – vanwege corona en vanwege het feit dat Washington te ver is om ‘even snel’ heen te gaan. Dus, als je het toch wil zien, waar moet je dan heen? Nou, in feite kun je gewoon op je luie stoel blijven zitten. Er zijn namelijk een paar livestreams, zowel online als op tv, waar je de inauguratie kunt volgen.

Zo kun je vanaf 16.50 uur live meekijken, via het NOS Journaal op NPO 1. Heb je geen tv, dan kun je NPO 1 live kijken via NPO Start. Maar er zijn natuurlijk ook voldoende Engelse livestreams, bijvoorbeeld via Joe Biden’s eigen inauguratiewebsite of de website van het Witte Huis. De openingsspeeches worden vaak rond 17.30 uur (Nederlandse tijd) gestart. Ook op YouTube kun je het evenement via een livestream volgen:



The first @BidenInaugural event is here. Tune in as we celebrate America, reflect and honor our history, and highlight the incredible diversity of the nation. https://t.co/6iIPivVt5N — Joe Biden (@JoeBiden) January 17, 2021

Lady Gaga zingt het volkslied

Ook voor de Amerikanen zelf zal het veelal een online-evenement worden. Het Biden-team heeft hun landgenoten opgeroepen vooral niet naar het evenement te komen, maar gewoon thuis te kijken. Maar thuis of niet, het belooft een flinke show te worden. Zo zingt Lady Gaga het volkslied en treden Jennifer Lopez, Justin Timberlake, Jon Bon Jovi, Demi Lovato en Ant Clemons op. Tom Hanks presenteert een speciale tv-uitzending ter ere van de inauguratie.

