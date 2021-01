Na sneltest mogen studenten Groningen hun tentamen maken

In Groningen is vandaag een proef met de sneltest voor studenten begonnen. Zij worden voorafgaand aan een tentamen getest op het coronavirus.

De studenten krijgen een sneltest en horen binnen drie uur de uitslag. Als de test negatief is, mogen ze de tentamenzaal op de Zernike Campus in om het tentamen te maken naast hun mede-studenten. Het kan een eerste stap zijn naar hervatten van fysieke lessen.

Studenten helpen bij de sneltest

De Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool doen mee aan de proef. Studenten van het ROC Noorderpoort helpen bij het afnemen van de tests en het verwerken van de gegevens. Ook het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de GGD zijn bij de proef betrokken.

„Bij een positieve uitslag wordt de betreffende student gebeld door de GGD en volgt de student het reguliere GGD-proces”, meldt de Hanzehogeschool. „Voor deze studenten geldt het herkansingsproces zoals dat per instelling tijdens de coronaperiode is georganiseerd. In bepaalde gevallen is een online tentamen mogelijk.”

Ook proefprojecten in Amsterdam en Delft

Twee andere proefprojecten met een sneltest van studenten, in Amsterdam en Delft, zijn nog in voorbereiding. Op Twitter worden vraagtekens gezet bij het feit dat studenten eerst moeten testen om daarna een tentamen te mogen maken.

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is verheugd met de start van de pilots met sneltesten in het hoger onderwijs. Voorzitter Lyle Muns: „Het gebrek aan fysiek onderwijs en de problemen met online tentamens, beginnen studenten op te breken. Er zijn grote gevolgen voor het studentenwelzijn en de onderwijskwaliteit. Het is belangrijk dat er snel weer perspectief komt. De inzet van sneltesten kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.”



Door sneltest ruimte voor fysiek onderwijs

De pilots met de sneltest die vandaag gestart zijn dienen onder andere om te achterhalen welke rol sneltesten kunnen spelen in meer ruimte voor fysiek onderwijs en offline tentamens. De LSVb ‘hoopt vurig’ dat de onderzoeksresultaten gunstig zijn en de sneltests snel op grotere schaal ingezet kunnen worden. „Als de pilots een succes zijn dan willen wij dat sneltesten echt ingezet gaan worden door het hele land om meer fysiek onderwijs mogelijk te maken op een veilige manier”, zegt Muns.

De studentenvakbond wijst er op dat een terugkeer naar volledig normaal onderwijs meer zal vergen dan sneltesten alleen. Muns: „Het is moeilijk om elke student elke dag te testen op het virus. Daarom moeten we kijken naar een combinatie van oplossingen, waarvan de sneltest een onderdeel vormt. Zo kunnen we in aanloop naar een hoge vaccinatiegraad stapsgewijs meer fysiek onderwijs mogelijk maken.”

