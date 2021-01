In deze week krijg je de meeste korting op je wasmachine en stofzuiger

Magnetrons, wasmachines, stofzuigers; als het kan, dan willen we daar natuurlijk het liefst op besparen. En dat kán, want in de vierde week van januari zijn deze apparaten namelijk veel goedkoper dan normaal.

Dat blijkt uit onderzoek van elektronicavergelijker Knibble. Veel ‘witgoedapparatuur’, zoals elektrische apparaten als wasmachines en stofzuigers worden genoemd, (want ja, deze apparaten waren vroeger vaak wit) bereikt dan de laagste prijs van het jaar. Het blijkt zelfs dat deze aanbiedingen vaak scherper zijn geprijsd dan tijdens Black Friday.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het is toch gewoon een grap: wasmachine aan het zoeken. De Miele is niet zo maar de duurste. Nee. Soms wel drie keer zo duur. Wie koopt dat nog? — Ebru Umar #1 (@umarebru) January 26, 2020

Besparen op witgoed doe je in week 4

Heb je dus een nieuwe wasmachine of waterkoker nodig en wil je extra besparen? Dan is volgende week volgens het onderzoek dé periode om je slag te slaan.

De elektronicavergelijker heeft als missie om „de elektronicamarkt inzichtelijk te maken voor anderen”. Voor het onderzoek zijn ruim 270 webshops geanalyseerd op kortingen, en in welke periode deze het hoogst zijn. Er werd gekeken naar ‘echte aanbiedingen’, ‘hogere aanbiedingskortingen’ en ‘laagste prijzen ooit’.

Wat bleek? De webshops vertonen allemaal hetzelfde gedrag als het gaat om witgoedaanbiedingen gedurende het jaar, máár: eind januari is het echt feest. Het kortingspercentage blijkt zelfs 50 procent hoger dan gemiddeld.

Witgoedweek

De reden? Normaal gesproken presenteren fabrikanten van witgoed in februari hun nieuwste modellen. Hierdoor proberen veel winkels van tevoren hun assortiment op te ruimen, om zo plaats te maken voor de nieuwe apparaten. Dit resulteert in een stortvloed van online aanbiedingen en zo ontstaat er een soort ‘witgoedweek’.

