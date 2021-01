Nederlanders slapen tijdens de lockdown nét iets meer dan normaal

Bijna een derde van de Nederlanders slaapt tijdens deze ‘harde lockdown’ onrustiger en komt moeilijker uit bed dan vóór de coronacrisis. We vallen moeilijker in slaap en om de batterij op te laden, doet volgens onderzoek zeker 14 procent overdag vaker een powernap.

Ruim 1.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder, zowel werkend als niet-werkend, zijn in januari ondervraagd over slapen in coronatijd. Het onderzoek is uitgevoerd door Panel Inzicht in opdracht van Swiss Sense.

Nederlanders vallen moeilijker in slaap

Ten eerste hebben we meer moeite om in slaap te vallen. Althans, dat geldt voor zeker een kwart van de ondervraagden. Het valt op dat vooral vrouwen tussen de 18 en 34 jaar, en werkenden hier moeite mee hebben.

De meeste mensen die wakker liggen, piekeren over hun eigen gezondheid. Daarnaast wordt er ook gepiekerd over de gezondheid van naasten. Iets minder dan een kwart zegt te malen over de financiën.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kan ik ook gewoon slapen tot corona over is? — Ilse ✨ (@F1Ilse) January 12, 2021

Corona-angst onder de Nederlanders

Als we eenmaal in dromenland zijn beland, is de kwaliteit van de nachtrust een stuk minder dan vóór de pandemie. Vergeleken met de periode voorafgaand aan de coronacrisis, slaapt bijna een op de drie Nederlanders onrustiger. De redenen voor al dat woelen zijn volgens de respondenten: stress en zorgen door corona. „Voor de coronacrisis dacht je aan een lichte verkoudheid en sliep je verder. Nu denk je bij iedere verstopte neus of kuch: ‘is het misschien corona?”, zegt een respondent bijvoorbeeld. Sommigen leggen de oorzaak ook bij het gebrek aan beweging en het vele thuiswerken. Slechts 6 procent van de respondenten zegt nu juist beter te slapen dan in maart 2020, toen het allemaal begon.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ja, heel die corona tijd maakt me extra moe omdat veel dagen thuiszitten is..en langer slapen want de rijstijd naar school is er toch niet. Lui leventje — Lindsay (@Teener_girls) January 13, 2021

Nederlanders slapen het liefst een poosje door

Maar na zo’n moeilijke nacht moet je er toch ook weer uit. Uit het onderzoek blijkt dat bijna een derde van de Nederlanders het in deze harde lockdown toch moeilijk vinden om op te staan. 39 procent wordt daarom ook minder uitgerust en minder energiek wakker. Ook dit wordt vooral aangegeven door vrouwen en werkenden.

Velen besluiten dan maar te gaan snoozen. Vooral hoogopgeleiden, werkenden en 18 tot 34-jarigen maken zich hier schuldig aan. Bijna twintig procent zegt nu vaker te snoozen dan voor de coronacrisis, in een enkel geval tot wel vijf keer vaker. 8 procent zet tegenwoordig überhaupt geen wekker of alarm meer.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik wil slapen tot corona weg is kan dat? — it’s Big K🧜🏾‍♂️ (@chopzz9) January 18, 2021

‘Overdag ben ik vaker chagrijnig’

Ondanks de onrustigere nachten – en misschien ook dankzij de powernaps – kost het ons niet meer moeite om ons overdag te concentreren, zegt zeker 43 procent. Een kwart van de Nederlanders heeft daar nog wel moeite mee. Maar gelukkig; we worden er niet heel humeurig van. De helft van de respondenten zegt het niet eens te zijn met de stelling: ‘Overdag ben ik vaker chagrijnig’.

Lees ook: Nederlanders weten ‘schokkend weinig’ over hun eigen brein