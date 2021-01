Feest op straat bij Witte Huis: ‘Het is nu officieel’

Fans van de nieuwe president Joe Biden zijn maar wat blij: ze hebben zijn aantreden dan ook gevierd in de buurt van het Witte Huis. Hoewel de Amerikaanse hoofdstad was veranderd in een vesting, verzamelden zich volgens The Washington Post toch tientallen mensen op Black Lives Matter Plaza. „Het is nu officieel”, joelden mensen.

Mensen keken op hun telefoons naar beelden van de beëdiging en juichten toen Biden ook echt was aangetreden. Later was ook de eerste toespraak van de nieuwe president te horen via luidsprekers. „Democratie heeft gewonnen”, zei de Democraat. „Ja”, gilde de menigte eensgezind. Zeker één vrouw was in tranen.



Downtown DC is mostly desolate. This is Black Lives Matter Plaza, which can be reached after going through a security checkpoint. A lot of journalists. Can hardly maneuver around without stepping into a camera shot pic.twitter.com/JB7rXGCq15 — Debbie Truong (@debbietruong) January 20, 2021

‘Vandaag begint het werk’

Na het aantreden van Biden zijn ook de twitteraccounts overgezet: het Witte Huis en @potus zijn nu van hem. Het account van het Witte Huis heeft ook al de eerste tweet eruitgegooid: een videoboodschap waarin wordt opgeroepen tot eenheid. „Vandaag begint het werk”, luidt het bijschrift.

In de videoboodschap wordt ingegaan op de gevolgen van de coronacrisis. „Het zijn inderdaad zware tijden. Er konden vanochtend miljoenen Amerikanen niet naar hun werk”, klinkt het in de video, terwijl beelden van werkende Amerikanen te zien zijn. „We lijden. We rouwen. En we worstelen. Het kan soms lijken alsof we nooit verdeelder waren, in meerdere opzichten. Maar dat kunnen we veranderen. En dan gaan we ook doen.”

Harris zwaait Pence uit

Trump verliet vanmiddag (Nederlandse tijd) al het Witte Huis. Hij en zijn vrouw Melania waren niet aanwezig bij de inauguratie van Biden, en braken zo met traditie. Net voor de inauguratie kwamen ze aan in Florida. De nieuwe vicepresident Harris en haar man hebben na de inauguratie voormalig vicepresident Pence en diens vrouw uitgezwaaid. Ze namen afscheid op de trappen van het parlementsgebouw Capitool, waar Harris en president Biden kort daarvoor waren beëdigd. Het echtpaar Pence reed vervolgens weg.



Vice President Harris and her husband Doug Emhoff escorted former Vice President Mike Pence and his wife Karen Pence down the steps of the US Capitol after the inauguration ceremony https://t.co/qNDfmZZIju pic.twitter.com/iZC9xn4hFo — CNN (@CNN) January 20, 2021

Pence was de hoogste vertegenwoordiger van de inmiddels voormalige regering-Trump tijdens de inauguratie. Trump kan niet verkroppen dat hij de verkiezingen verloor.

