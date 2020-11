Meerderheid Nederlanders blijft thuis tijdens Black Friday

Nederlanders gaan vandaag toch niet massaal de deur uit om de beste koopjes te scoren. Uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel blijkt dat voor de meeste Nederlanders deze ‘koopjes-vrijdag’ gewoon een normale dag is.

Het onderzoek werd onder 3.500 panelleden gehouden. Zij kregen allemaal dezelfde vraag namelijk: of ze van plan zijn om vandaag op koopjesjacht te gaan.

Black Fri-nay

Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst drie kwart (74 procent) van de ondervraagden aangeeft niet mee te willen doen aan dit koopjesfestijn. „Black Friday in Nederland slaat nergens op. Tien of twintig procent korting is niet hetzelfde. Ga eens naar Amerika, dan begrijp je de hysterie daar op Black Friday”, zegt een van de panelleden.

Black Friday is toch niet zo populair als het lijkt. Vorig jaar gaf ook ongeveer drie kwart van de ondervraagden hetzelfde antwoord. „Kijk maar eens twee weken ervoor naar de prijs van een artikel, dan zie je dat de korting niet klopt”, zegt een andere ondervraagde.



Daarnaast heeft Black Friday ook invloed op het milieu. Extinction Rebellion komt vandaag in actie door middel van een guerrilla repair. „We zitten onaangekondigd op onverwachte plekken”, vertelde woordvoerder Lucas Winnips gisteren aan Metro. Met deze actie roepen ze de koopjesjagers op om na te denken over de schadelijke impact die de ‘consumptiefeestdag’ op het milieu heeft. ‘Stop met Black Friday!’ luidt de eis van ‘de fashion-rebellen’.

Black Fri-yay

Slechts 23 procent van de ondervraagden geeft aan wel te willen shoppen op Black Friday. Vijftien procent doet dit online vanuit huis. Vijf procent shopt online evenals in de winkel. En drie procent van het panel volgt de oude traditie en gaat de deur uit om op koopjesjacht te gaan.

Liefhebbers van Black Friday kunnen onder meer terecht voor:

1 Elektronica

Elektronica-deals komen ieder jaar veel voorbij tijdens Black Friday. Denk aan een Macbook die nu voor 300 euro is afgeprijsd of een accessoire die nu goedkoper is.

2 Huishoudelijke apparatuur

Nieuwe apparatuur scoren voor in huis? Ook dat is in veel (online) winkels op Black Friday net wat goedkoper dan normaal. Wat dacht je bijvoorbeeld van een bioscoopervaring met surround sound?

3 Spelletjes

Ouderwetse bordspellen zijn razend populair; dus wilde je nog Ticket to Ride, Clever of Keer op Keer aanschaffen? Wellicht is vandaag het goede moment.

4 Cosmetica

En ook cosmetica kun je vandaag goedkoper (als cadeautje) inslaan. Mocht dat ene geurtje normaal net wat te duur zijn.

Koop je cadeautjes in één keer

Black Friday is het startschot voor een stijging van het aantal pakketjes. Traditiegetrouw is het ook voor post- en pakketbezorgers extra druk. Bestel je cadeautjes daarom eerder dan je normaal gesproken zou doen, om de drukte rondom de feestdagen te vermijden, vragen pakketdiensten.

Probeer daarnaast je aankopen te bundelen bij de webshop. Koop je cadeautjes in een keer, dan ben je ook meteen duurzaam bezig.

Bestel doordeweeks in plaats van in het weekend. Zo vermijd je piekdagen bij webwinkels en bezorgers.

