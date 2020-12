Plastic in placenta’s van vrouwen, het toppunt van plasticvervuiling

Microplastic is aangetroffen in placenta’s van vrouwen, meldt The Guardian. Vervuiling door plastic is een fors probleem, maar deze ontdekking baart wetenschappers grote zorgen.

Wat voor invloed microplastic op ons lichaam heeft is grotendeels onbekend. Maar volgens wetenschappers kunnen de microscopische stukjes chemicaliën met zich meedragen. Die kunnen een negatief effect hebben bij de ontwikkeling van het immuunsysteem van de foetus.

De deeltjes zijn hoogstwaarschijnlijk via de moeders terechtgekomen bij de foetussen. Het plastic is aangetroffen in de placenta’s van vier kerngezonde vrouwen. Alle vier de moeders hadden een normale zwangerschap en een natuurlijke bevalling. De onderzoekers denken dat het aantal plasticdeeltjes in placenta’s een stuk hoger ligt, omdat slechts 4 procent van iedere placenta wordt onderzocht.

De stukjes plastic verschilden van kleur en waren ongeveer 0,01 millimeter groot. Hierdoor werden ze via de bloedbaan van de moeder naar de placenta vervoerd. De deeltjes waren onder meer afkomstig van cosmetische producten en verf. Er bestaat een grote kans dat de plasticdeeltjes ook in de lichamen van de baby’s zitten. Maar dat konden de onderzoekers niet bevestigen.

Plastic wordt op steeds meer plekken op de wereld aangetroffen, van de top van de Mount Everest tot in de diepste delen van de oceaan. Doordat de oceanen zo vervuild zijn krijgen niet alleen de dieren plasticdeeltjes binnen, maar ook de mensen die deze dieren eten. Daarnaast kunnen we het ook binnenkrijgen via drinkwater. Zelfs bij het ademhalen krijgen we plastic binnen.

