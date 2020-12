Vaccinatie nu in hele Europese Unie, behalve Nederland: ‘Verbijsterend’

Ierland vaccineert vandaag zijn eerste inwoners tegen het coronavirus, als 26e van de 27 landen in de Europese Unie. Nederland is het enige land waar de inwoners nog moeten wachten op een vaccinatie. Het kabinet wil pas op 8 januari de vaccinatiecampagne starten.

Duitsland, Hongarije en Slowakije waren zaterdag, op tweede kerstdag, de eerste landen die begonnen met vaccineren. Op zondag volgden Frankrijk, Italië, Spanje, Finland, Denemarken, Zweden, Oostenrijk, Polen, Tsjechië, Portugal, Roemenië, Griekenland, Bulgarije, Kroatië, Slovenië, Estland, Litouwen, Cyprus en Malta.

Ook vaccinatie Belgen op gang

In België werden gisteren de eerste mensen ingeënt. De eerste die bij de zuiderburen het vaccin kreeg, was de 96-jarige Jos Hermans uit de Brusselse gemeente Sint-Pieters-Woluwe. Ook Luxemburg en Letland zijn 24 uur geleden gestart met vaccineren. Alle Europese landen gebruiken het vaccin Comirnaty, dat is ontwikkeld door de Amerikaanse farmaceut Pfizer en het Duitse BioNTech. Comirnaty is het enige vaccin dat tot nu toe is toegelaten in Europa.



De eerste Belgische vaccinatie is een feit! Proficiat Jos Hermans! pic.twitter.com/xm1Ulz7OgF — Jong VLD Gent (@JongVLDGent) December 28, 2020

Het Nederlandse kabinet wil eerst de zorgmedewerkers in onder meer verpleeghuizen en instellingen voor verstandelijk gehandicapten vaccineren. De Gezondheidsraad adviseert juist om te beginnen met ouderen.

Voormalig RIVM-topman snapt er niets van

Voormalig directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM Roel Coutinho noemt het „verbijsterend” en ook „een beetje beschamend” dat Nederland als laatste in de Europese Unie begint met vaccineren tegen het coronavirus. Dat zei hij gisteravond in Nieuwsuur.

„We zijn toch een ontzettend goed georganiseerd land en je zou zeggen ja, dat kunnen wij”, zei Coutinho over de vaccinatiecampagne. „En als dan blijkt dat het toch wel vrij lang duurt voor je kunt beginnen, dan vind ik dat toch wel vrij verbijsterend.”

Dat Nederland relatief laat begint, betekent volgens de oud-RIVM baas dat de overbelasting van de zorg langer doorgaat. En dat heeft volgens hem niet alleen een nadelig effect voor mensen die het coronavirus oplopen, maar ook voor andere patiënten. „Die kunnen niet opgenomen worden, of operaties moeten worden uitgesteld. Dus dat heeft hele verstrekkende gevolgen. Elke week telt in feite.”

Advies vaccinatie genegeerd

Hij kan ook weinig begrip opbrengen voor het besluit van het kabinet om te beginnen met het inenten van zorgmedewerkers in onder meer verpleeghuizen. De Gezondheidsraad adviseert namelijk juist om te beginnen met ouderen zelf. „Op het moment dat je afwijkt van een wetenschappelijk goed onderbouwd advies, moet je wel goede argumenten hebben. Ik ben die niet tegengekomen.”

Coutinho is emeritus-hoogleraar epidemiologie en was de voorganger van Jaap van Dissel bij het RIVM.

