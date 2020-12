Ken je je partner via Tinder? Grote kans dat je sneller wilt settelen

Heb jij je partner op Tinder, Bumble of Inner Circle gevonden? Goed nieuws: die koppels hebben een grotere kans op settelen.

Recent onderzoek wijst uit dat mensen die elkaar gevonden hebben op een datingapp, meer voor de lange termijnrelatie gaan. Door de coronacrisis en het gebrek aan (open) openbare gelegenheden om mensen te ontmoeten, is dit hét jaar voor datingapps.

Waar Tinder eerst synoniem stond voor een avondje rampetampen, blijkt nu dat mensen die elkaar via een swipe naar rechts hebben gevonden, een net zo fijne relatie hebben als een stel dat elkaar op de ‘normale’ manier ontmoet. Dat wisten we natuurlijk al wel, maar de Tinderstelletjes zijn ook meer geneigd om te gaan settelen.

Sneller samenwonen na Tinder

„We hebben ontdekt dat koppels die elkaar ontmoet hebben via datingapps, meer geneigd zijn een gezin te starten”, legt Gina Potarca van de University van Geneve uit aan The Guardian. Letterlijk omschrijft ze het als „koppels die elkaar ontmoet hebben via een datingapp, hebben een sterkere lange termijn familieformatie of relatie-intentie, dan koppels die elkaar offline of op een andere manier hebben ontmoet”.

Allereerst ontdekte Potarca dat er eigenlijk nagenoeg geen verschil zit tussen elkaar online of offline ontmoeten: beide stelletjes hebben evenveel behoefte aan trouwen en kinderen. Máár, mensen die elkaar via een app hebben ontmoet, waren sneller geneigd om samen te gaan wonen. Leeftijd maakte daarbij niet uit.

Ook bleek dat vrouwen die hun partner via een app ontmoetten, vaker in de drie jaren daarna een kind wilden dan vrouwen die hun partner offline leerden kennen.

Serieuze relatie

Potarca ontdekte dat het aantal mensen dat elkaar via een datingapp ontmoette flink is gestegen de afgelopen tijd. En – logisch ook wel – mensen die elkaar via een datingapp leerden kennen, woonden vaker verder uit elkaar.

Volgens Kathryn Coduto, assistent-professor communicatie en mediastudies en expert in datingapps, is het helemaal niet zo raar dat datingappgebruikers eerder willen settelen. „Veel mensen downloaden deze apps omdat ze zoeken naar een serieuze relatie. Als dat je motivatie is om de app te downloaden en je vindt iemand die hetzelfde wil, is de kans dat je snel samen gaat wonen ook groter.” Lees ook: Terneuzen op de kaart met beeld van Ter en 2 neuzen