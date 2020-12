Shit corona-date gehad? Inner Circle vergoedt emotionele schade

We kunnen er kort over zijn: 2020 was een vreemd jaar. Oók op liefdesgebied. Single geworden middenin coronatijd? Of begon je iemand te daten, nét toen de maatregelen kwamen? Niet getreurd! Je maakt kans op iets heel leuks als jij jouw ‘shitverhaal’ (anoniem!) deelt.

Het zal je maar gebeuren: je vindt iemand leuk. Je appt wat met elkaar en besluit om in real life af te spreken. En dan… boem! Corona. De kroegen gaan dicht, thuisblijven is het devies. En dan?

Roet in het eten

Of misschien had je wel een oogje op die ene leuke collega. En maakte je hart een sprongetje elke keer dat je elkaar bij de koffieautomaat tegenkwam. Dikke kans dat de maatregel dat iedereen plotseling thuis moest werken, roet in het eten gooide. En denk maar niet dat je nu je slag kon slaan tijdens een van de vele kerstborrels… precies, die waren er namelijk niet.

Maar ook als je vorig jaar een relatie had, was 2020 een tricky jaar. Misschien luidde je dit jaar nog in met de liefde van je leven, maar bleek jullie relatie niet coronaproof. Want laten we eerlijk zijn: niet elke relatie was bestand tegen het voortdurend op elkaars lip zitten. Plotseling weer single zijn is al lastig genoeg, maar zie dan maar eens middenin coronatijd een nieuw iemand tegen het lijf te lopen.

Maar er is leuk nieuws: vanaf nu maak je kans op een vergoeding voor de emotionele schade van jouw shit date-ervaring van het afgelopen jaar. Dating-app Inner Circle komt namelijk met iets dat heel welkom is in deze donkere laatste dagen van 2020: compensatie! Zo krijg je in 2021 weer de energie om je vol op het daten te storten.

Gênante Zoom-date

Niet dat er in 2020 niet werd gedate: het leidde voor veel singles zelfs tot verrassende initiatieven. Bowlen in plaats van een terrasje pakken, schatzoeken in plaats van een wijntje in de kroeg en een Escape Room in plaats van uit eten: daten in coronatijd haalde absoluut het creatiefste in ons naar boven.

Joost (36) vertelt: „Ik heb mijn date meegenomen naar het strand, waar we zijn gaan picknicken. Ze vond het heel leuk dat ik er moeite voor had gedaan iets leuks te bedenken. Eerlijk gezegd werd ik daartoe gewoon gedwongen door corona. Ik was zo stom dat ook eerlijk te zeggen, haha. Volgens mij kwam ik toen alsnog over als een botte boer.”

Ook bij typische ‘corona-dates’ liggen shit-ervaringen op de loer: wat te denken van een gênante Zoom-date waarbij de camera nét iets langer aanstond dan jij dacht? Of een eerste wandeling door een bos waarbij je verdwaalt en uren aan elkaar vast zit? Het overkwam Charlotte (29): „Het erge is dat ik op een gegeven moment naar de wc moest. Maar die vind je natuurlijk niet in een bos. En om nu letterlijk de bosjes in de duiken terwijl mijn date op de wacht staat, ging me echt te ver.”

Met de date is het niets geworden. „Maar wat was ik blij toen ik eindelijk weer thuis was! Daarna heb ik het daten even in de ijskast gezet.” Kortom: ook wie zich vol goede moed in de wereld van (online) daten stortte, kwam in 2020 weleens van een koude kermis thuis.

Emotionele compensatie

Is zo’n shit-date herkenbaar voor jou en ben je nieuwsgierig naar die emotionele compensatie? Ga dan naar Vergoedmijnshitdate.nl, vertel wat jou is overkomen (anoniem voor de buitenwereld, dus leef je uit!) en maak kans op iets leuks dat jouw shit-date weer helemaal goed gaat maken. Inner Circle compenseert je namelijk met iets dat je helpt om in het nieuwe jaar weer vol goede moed te gaan daten.

Elke week worden er leuke prijzen weggegeven die de date-stress verminderen en jou helpen resetten, om in 2021 weer helemaal klaar te zijn voor een nieuw date-avontuur. Dat 2021 maar het jaar van je grote liefde mag worden. Wie niet waagt, die niet wint!

Lees ook: Ken je het nog? Dit droegen ‘we’ bij het uitgaan aan het begin van deze eeuw