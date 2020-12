Advies: tóch kinderen onder de twaalf testen bij klachten

Kinderen onder de twaalf moeten tóch getest worden op het coronavirus bij klachten. Dat adviseert het Outbreak Management Team (OMT) het kabinet.

Het OMT komt met het advies nadat de zogeheten Britse variant van het coronavirus rondgaat onder kinderen van een basisschool in Zuid-Holland. Die virusvariant is besmettelijker dan eerdere varianten, die leken zich minder te verspreiden op basisscholen. Op een basisschool in Bergschenhoek is een uitbraak van de Britse virusvariant. Het virus gaat rond onder leerlingen, wat volgens coronaminister Hugo de Jonge erg „zorgelijk” is. „Eerder leek dat geen grote bron van verspreiding te zijn, met dit cluster is dat wel het geval.”

Basisscholen dicht voor de meeste kinderen

Volgende week maakt het kabinet meer bekend over de maatregel, laat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap weten. Vandaag werd al wel bekend dat de basisscholen en kinderopvang tot ten minste 18 januari gesloten blijven. De redenen daarvoor zijn „de hoge besmettingscijfers en de toenemende druk op de zorg door het coronavirus”. „Helaas hebben we vandaag moeten besluiten dat de basisscholen voor de meeste kinderen dicht blijven”, zegt onderwijsminister Arie Slob. „Ik had het graag anders gezien. Maar eerder openen gaat niet, omdat de zorg nog te zwaar wordt belast door het coronavirus.”

Gisteren zei coronaminister Hugo de Jonge al het advies van het OMT over te zullen nemen. Nu is het nog zo dat kinderen tot en met zes jaar niet hoeven te testen bij klachten. Kinderen tot en met twaalf jaar hoeven zich alleen te laten testen bij koorts en benauwdheid.

Gewoon naar school met snotneus

In september zei De Jonge nog dat kinderen met een snotneus of keelpijn gewoon naar school konden gaan. „Het verspreidingsrisico is heel gering”, zei hij toen. Kinderen tot en met twaalf jaar met milde klachten hoefden toen niet meer getest te worden op het coronavirus.

Bij een speciaal ingerichte teststraat bij vliegveld Rotterdam The Hague Airport wordt massaal getest op het coronavirus. Al meer dan zeshonderd mensen die op een of andere manier te maken hebben met de school in Bergschenhoek, hebben zich al gemeld voor een test. Eind november werd de eerste coronabesmetting op de school geconstateerd. Sindsdien is het aantal opgelopen naar tientallen gevallen onder leerkrachten en leerlingen.

Lees ook: Verpleegkundige geschorst om vrijpartij met coronapatiënt op ziekenhuiswc