The Simpsons al jaren helderziend: komt er in 2021 een Apocalyps?

Iedereen heeft op z’n minst wel één aflevering van de gele figuren van The Simpsons gezien. Al jaren voorspelt de serie de toekomst, maar de voorspellingen voor 2021 zijn wel heel grimmig.

Dat Donald Trump president werd, het einde van Game of Thrones, de komst van zogenoemde murder hornets (in het Nederlands ook wel de horrorwesp), een uitbraak van het ebolavirus; The Simpsons voorspelden het. En laten vooral ook niet de aflevering Marge in Chains uit het vierde seizoen vergeten, waar een wereldwijde pandemie werd voorspeld. Klinkt dat bekend?

De serie, bedacht door Matt Groening, heeft het zo vaak bij het juiste eind dat Disney+ (waar de serie op te vinden is) inmiddels een speciale playlist heeft gemaakt met alle juiste voorspellingen. De collectie heet The Simpsons Predict.

Nu is het nare dat de serie ook een aantal voorspellingen heeft gedaan voor 2021, en die zijn verre van fijn. In een griezelaflevering uit november 2019 vangen we een glimp op van het jaar 2021 en het ziet er allemaal vrij apocalyptisch uit. Van enorme robotwezens, tot mensen met mondkapjes en een afgebrande stad: het passeert allemaal de revue.

Gewelddadige robots in 2021

In de aflevering vergeet Homer Simpson te stemmen voor de presidentsverkiezingen. „Hoe erg kan dat nou zijn?”, vraagt hij zichzelf af. Heel erg, is het antwoord. In het jaar 2021 zijn de huizen van het stadje Springfield volledig platgebrand, rennen inwoners in paniek rond en moet Homer zich wapenen tegen een leger gewelddadige robots. „Dit is mijn verdiende loon omdat ik op Kanye West heb gestemd”, klinkt het. Wéér een voorspelling die The Simpsons op hun lijstje kunnen zetten, want Kanye heeft laten weten in 2024 aan de verkiezingen mee te willen doen.

Als die voorspellingen uit zouden komen, zou 2021 mogelijk nog grimmiger worden dan dit jaar. Gelukkig komt lang niet alles wat er in The Simpsons gebeurt ook daadwerkelijk uit, zei schrijver Al Jean eerder tegen de BBC. „Als je genoeg voorspellingen doet, komt 10 procent wel uit”, verwijst hij naar de honderden afleveringen en voorspellingen die gemaakt zijn, maar nog geen waarheid zijn geworden.