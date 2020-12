Terneuzen op de kaart met beeld van Ter en 2 neuzen: ‘Meer toeristen verwacht ik niet hoor’

Het beeld staat er nog niet, maar er wordt al wel voldoende over gepraat. De wijkraad van de binnenstad van Terneuzen vond het hoogtijd om het pleintje voor het gemeentehuis op te vrolijken. Er moet een beeld van Ter met twee neuzen komen. Terneuzen dus.

De gemeente was volgens een woordvoerder gelijk enthousiast. „Het is een initiatief van de wijkraad van Terneuzen. Als gemeente waarderen we initiatieven van de bevolking en wat ons betreft mogen ze daar uitvoering aan geven. We geven er ook geld voor hè”, voegt hij enthousiast toe. „We ondersteunen het financieel. Het komt op het Stadhuisplein te staan”, legt de woordvoerder nog even uit. „Een mooie plek!”

Imago van Terneuzen

Volgens de beste man heeft de wijkraad al eerder pogingen gedaan om de binnenstad van de Zeeuwse plek op te vrolijken. „Een halfjaar geleden hebben ze skippyballen in de waterkolk (vijver bij parkeergarage) geplaatst, als verfraaiing van de omgeving. En ze hebben ook een keer spotjes in de mooie ophaalbrug in de binnenstad gehangen, zodat-ie verlicht was.”

Daar is de gemeente alleen maar blij mee. „We zijn blij dat er inwoners zijn die nadenken over hoe ze onze omgeving kunnen verfraaien en hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan het imago van Terneuzen.” De woordvoerder benadrukt níet jaloers te zijn op de mooie mond van Roermond (beeld met Roer en een mond erbij) of de I Am sterdam van Amsterdam. „Nee, echt niet! Dat zijn goede ideeën geweest en we sluiten ons graag in dat rijtje aan.”



Op de vraag of de gemeente nu verwacht dat Terneuzen vanwege het beeld een hotspot wordt, moet de woordvoerder héél hard lachen. „Nee, ik denk niet dat er meer mensen gaan komen vanwege het beeld”, grinnikt hij. „Misschien als we de NOS halen…”

Wees blij!

„De reden dat het beeld geplaatst wordt, is omdat het een enthousiast initiatief is van de wijkraad. Dan moet je wel een goede reden hebben als gemeente om er niet aan mee te werken. We lezen ook wel de reacties op social media, dat het niet zo origineel is. Maar hallo, wees blij dat je inwoners hebt die de handen uit de mouwen steken en iets leuks proberen te doen!”

Het beeld staat er nog niet (over een paar weken pas), maar toch is de toevoeging aan de Terneuzense binnenstad het onderwerp van gesprek op Twitter. Mensen verwachten vlóedgolven aan toeristen, laten weten stiekem al hun leven leven naar Terneuzen te hebben gewild én hebben nog originele ideeën voor andere plaatsen in Nederland. Lees je mee, Beverwijk?



