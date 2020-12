Negen fanatieke klagers klagen bijna 17.000 keer over Schiphol

De klachtenlijn van Schiphol voor overlast van vliegverkeer blijft druk. Ondanks dat het vliegverkeer dit jaar aanzienlijk minder is. Hoe kan dat? Maar liefst 16.764 van de klachten werden ingediend door negen fanatieke klagers.

Je zou denken dat, nu het vliegverkeer minder is, de klachten over de overlast van het vliegverkeer ook afnemen. Maar niks blijkt minder waar. Dat meldt NH Nieuws vandaag. Door de komst van het coronavirus, werd het vliegverkeer met grote aantallen verminderd. De klachten over het geluidsoverlast van de vliegtuigen gingen echter gewoon door. Het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) had het de afgelopen periode hartstikke druk, maar vooral met een klein groepje klagers.

1800 klachten per persoon

Uit de cijfers van het aanspreekpunt blijkt namelijk dat negen inwoners van het dorp Nederhorst den Berg tussen 1 november 2019 en 31 oktober 2020 verantwoordelijk waren voor 16.764 klachten. Dat is ruim 1800 klachten per persoon en ongeveer vijf klachten per persoon per dag.

Ook in het Noord-Hollandse dorpje Oterleek namen twee inwoners het klagen serieus. Zij bleken elk ruim duizend meldingen op hun naam te hebben staan. Bij meer dan vijfhonderd klachten wordt een klager gezien als veelmelder. Dat houdt in dat deze meldingen niet worden opgeteld bij het totaal van het aantal klachten dat jaarlijks bekend wordt gemaakt.

Boeing 747-400

BAS telde in totaal, als we de veelmelders even achterwege laten, 7.350 klagers. Vorig jaar waren dat er 12.199. Vooral de Boeing 747-400 lijkt te zorgen voor een heuse klachtenregen. De passagiersversie van dit vliegtuig is inmiddels niet meer actief bij KLM. Wel wordt het toestel nog gebruikt voor vrachtverkeer.

