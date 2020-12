Actie voor evenementen tijdens het luchtalarm: The Show Must Go On

Denk aan de evenementen, The Show Must Go On! Met die boodschap heeft de Nederlandse evenementenbranche direct na de maandelijkse test van het luchtalarm van 12.00 uur zojuist opnieuw alarm geslagen. Het belangrijkste ‘verzoek’: laat ons testevenementen organiseren.

De branche voert de druk richting de overheid noodgedwongen op. Dat doen vandaag niet alleen evenementenorganisatoren trouwens. Op verschillende momenten komen en kwamen ook horeca-ondernemers, de KNVB namens de amateurvoetballers en jongeren die zich zorgen maken om het klimaat richting de overheid in actie.

Met evenementen testen

De branche roept het kabinet op testevenementen in januari door te laten gaan en niet te wachten tot het stadium ‘waakzaam’ is bereikt. Daarnaast is de financiële druk bij ondernemers onverminderd hoog en is extra steun noodzakelijk. Ook wil de branche duidelijkheid en perspectief omdat op korte termijn knopen moeten worden doorgehakt voor het komend evenementenjaar.

DI-RECT en Metropole orkest

De actie wordt ondersteund door het Metropole orkest dat, ter gelegenheid van hun 75-jarig bestaan vorige week, samen met DI-RECT-zanger Marcel Veenendaal en het ZO! Gospel Choir, een cover opnam van het nummer The show must go on van Queen. De bijbehorende clip laat beelden zien van lege theaters, podia en concertzalen. Het nummer en de clip waren kort na het luchtalarm van 12.00 uur te zien en horen zijn op radio, televisie, social media en op de buitenkant van verschillende grote evenementenlocaties als de Ziggo Dome en Rotterdam Ahoy. Hier zie je de clip van het nummer, die Van Veenendaal en leden van het Metropole Orkest vorige week ook in de talkshow Beau lieten horen.

„We begrijpen dat er onder de huidige omstandigheden geen grootschalige evenementen kunnen plaatsvinden, maar niet dat we op korte termijn niet aan de slag kunnen met testevenementen”, zegt Jolanda Jansen, woordvoerder van de Alliantie van Evenementenbouwers. „Met de ontwikkelingen op het gebied van sneltesten is de koudwatervrees van het kabinet onbegrijpelijk. We willen dat de politiek zich realiseert dat evenementen in het voorjaar en de zomer van 2021 niet door zullen gaan als er op korte termijn geen toezeggingen worden gedaan en er geen stappen worden gezet. The show must go on.”

5 over 12 voor de evenementen

Riemer Rijpkema, woordvoerder namens het EventPlatform vult aan: „De huidige steunmaatregelen van de overheid zijn heel belangrijk voor onze branche. Maar de testevenementen zijn nodig om te voorkomen dat er sprake is van een (indirecte) sluiting van anderhalf tot zelfs twee jaar voor onze branche. Het is al lang 5 over 12 geweest, het water staat ver over de lippen. Dus daarom slaat de branche opnieuw alarm.”

Het verzoek aan het Metropole Orkest om medewerking te verlenen, was niet aan dovemansoren gericht. Directeur Jan Geert Vierkant: „We vieren ons jubileum in zeer bijzondere omstandigheden. Ook wij verlangen weer naar evenementen waar we ons kunnen laten horen en zien en de wisselwerking met ons publiek.”

De Alliantie van Evenementenbouwers en het EventPlatform zijn de initiatiefnemers van de actie. De organisaties vertegenwoordigen de publieks- en zakelijke evenementenbranche, goed voor ruim 100.000 werkplekken en een jaaromzet van 7,4 miljard.

