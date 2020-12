Wellicht trekt de hoogste bieder straks de stoute schoenen aan. Een uniek paar sneakers van Adidas kan straks mogelijk één tot 1,3 miljoen dollar opbrengen. En dat betekent een nieuw record voor het duurste paar schoenen ter wereld.

Dat meldt het veilinghuis Sotheby’s dat de verkoop van de sneakers organiseert. Het gaat om een een paar gympen versierd door Duitse porseleinfabrikant Meissen.

Sneakers en basketschoenen hebben een populair imago onder verzamelaars en zijn al jaren in trek als colletorsitem. Schoenen van met een beperkte uitgave of een bekende eigenaar leveren gigantische bedragen op. Tot nu toe leverde het duurste paar Air Jordan 1 van Nike afgelopen zomer een bedrag van 615.000 dollar op.

Als je dacht dat dat een hoop geld was, lijkt het Adidaspaar met porselein afbeeldingen toch net wat meer op te leveren. Het gaat om het populaire model ZX8000, maar van deze variant bestaat slechts één paar. De lederen schoenen werden met de hand beschilderd door ontwerpers van Meissen en lijken dus op kleurrijk porselein. De opbrengst wordt geschat op minstens één miljoen dollar.

Take a rare look into the Meissen Factory as the world’s most skilled porcelain makers craft a one-of-a-kind sneaker created in collaboration with @adidasoriginals, on offer in a single-lot auction on https://t.co/NOu8ZvZpFT open for bidding 7–16 December https://t.co/BmSaP0QB23

— Sotheby's (@Sothebys) December 1, 2020