Geen zin in seks? Het zou zomaar door de kerstdagen kunnen komen

Is je libido de afgelopen dagen ver te zoeken? En moet je niet denken aan seks? Je bent niet de enige! Onderzoek toont aan dat de dagen rond de kerst funest zijn voor je seksdrive.

Wellicht heb je kerstvakantie of ondanks het coronavirus een aantal gezellige dagen voor de boeg. Buiten is het koud en guur en binnen branden de lichtjes van de kerstboom. Het klinkt alsof de kerstperiode dé ingrediënten bevat voor een aantal romantische dagen en nachten, maar dat lijkt toch niet helemaal het geval.

Seksuele activiteiten bijhouden

Een team wetenschappers van de Stanford University in Californië ontdekten namelijk dat de dagen voor Kerstmis een negatief effect hebben op ons libido. Klein detail is dat het onderzoek is gebaseerd op de Clue-app, een app waarin meer dan 500.000 vrouwen uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Brazilië en de Verenigde Staten hun seksuele activiteiten (anoniem) bijhouden. Hoe de mannen dus tegen deze kwestie aankijken, is niet uit dit onderzoek af te leiden.

Maar goed, de onderzoekers legden de activiteiten uit de app naast elkaar en analyseerden de resultaten. Uit die data bleek in eerste instantie dat feestdagen en weekenden over het algemeen gunstig zijn voor de bedactiviteit. Door een lager stresslevel en meer vrije tijd leveren deze dagen meestal een hoger libido op.

Veel voedsel en drank

Alleen bij de kerst ligt dat anders. Waarom? Kerstmis brengt de nodige stress met zich mee. Zoals de voorbereidingen voor het kerstdiner en het kopen van cadeautjes. Ook het nuttigen van veel voedsel en overdadige drankinname hebben een negatieve invloed op lichamelijk contact.

Maar geen zorgen, vanaf 26 december tot en met Nieuwjaar ziet het er een stuk beter uit. De resultaten rondom oud en nieuw zijn rooskleurig en wellicht levert dat toch nog vuurwerk op in de slaapkamer.

