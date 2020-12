Vrouw (78) schrikt van door brievenbus gegooide cobra, ontploft in huis

Een 78-jarige vrouw is gisteravond met de schrik vrijgekomen. Door de brievenbus van de inwoonster van het Zeeuwse Kapelle is een cobra 6 gegooid. Het zware vuurwerk ontplofte in de hal toen de vrouw de deur wilde openen, nadat er aangeklopt was.

Betrokken agenten reageren verbijsterd op Instagram: „Wat hadden de gevolgen wel niet kunnen zijn als deze mevrouw eerder de hal in was gelopen?”, vragen de agenten zich af.

Cobra 6 en een set airpods verloren

De ontploffing heeft flink wat schade aangericht aan de hal van de woning. Het is bij de politie nog niet bekend wie dit gedaan heeft. De dader(s) is waarschijnlijk gevlucht richting een nabijgelegen parkje. Volgens de politie heeft de schuldige(n) tijdens de vlucht waarschijnlijk een cobra 6 en een set airpods verloren.

Veel mensen zijn geschrokken na het zien van de foto's die de wijkagenten van Kapelle op Instagram hadden geplaatst. „Vreselijk!!! Niet normaal! Keihard aanpakken diegene die dit gedaan heeft! Heel veel sterkte mevrouw", reageert iemand. Anderen: „Wat een belachelijke actie", „Wat een walgelijke streek van een stel walgelijke lui" en „Gewoon misdadig". De politie doet onderzoek en roept de dader(s) op zich te melden bij het politiebureau in Goes, of op het spreekuur van de wijkagent. Zo niet, dan gooien de agenten het over een andere boeg: „De mogelijkheid bestaat anders dat wij aan de deur komen."

