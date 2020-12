Drukte nu lockdown eraan komt: nog even snel naar de bouwmarkt of boekhandel

Vannacht, eerder dan de meeste mensen hadden verwacht, gaat ons land in een strenge lockdown. Meestal is er op dinsdagavond een persconferentie, gegeven door premier Rutte en minister De Jonge, maar nu spreekt de premier ons vanavond al toe, vanuit het Torentje. Er is zoals altijd alweer gelekt welke maatregelen genomen worden, en dat zijn er nogal wat.

Zo gaan vrijwel alle winkels dicht, behalve de essentiële zaken. Supermarkten, apotheken, slijters, bakkers, slagers en drogisten worden als essentieel gezien. Kledingwinkels, bouwmarkten, een parfumerie en bijvoorbeeld tuincentra niet.

Scholen moeten vanaf woensdag dicht, en weer overstappen naar online onderwijs. De kinderopvang blijft alleen open voor kinderen van mensen met een essentieel beroep. Mensen met een contactberoep, zoals kappers, tatoeëerders en sekswerkers moeten even stoppen met werken. Fysiotherapeuten en tandartsen mogen wel doorwerken, omdat dat zorgberoepen zijn.

Musea, theaters, dierentuinen, pretparken, sauna’s, zwembaden, sportscholen: allemaal dicht. Thuis mag je maximaal twee mensen per dag ontvangen, in plaats van drie. Alleen met kerst wordt die maatregelen ‘versoepeld’ naar drie gasten (vanaf dertien jaar).

De meeste regels treden vannacht al in werking, alleen de scholen en kinderdagopvang zijn open tot woensdag. Het is nog niet bekend hoe het zit met het hoger onderwijs en universiteiten.

Dit pakket van maatregelen geldt tot minstens dinsdag 19 januari. Een week daarvoor bekijkt het kabinet wat ze doen: verlengen of versoepelen.

File bij Hornbach

Omdat het ‘nu nog even kan’ loopt de drukte in sommige steden en bij bijvoorbeeld bouwmarkten snel op. Op Twitter zijn foto’s te zien van drukte bij de Hornbach, daar staan mensen in de rij om het filiaal nog binnen te komen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

File bij de hornbach 😅 pic.twitter.com/ojLfzHyMkl — Leroy van Osch (@leroyvanosch) December 14, 2020

Mensen reageren onder de foto vol onbegrip. „Tja dan heb je het echt niet begrepen he. Daarom ook de lockdown, dus bedankt.” Iemand anders zegt: „Er zijn mensen die het echt niet snappen.” Hornbach heeft zelfs BHV’ers ingezet om de autodrukte een beetje in goede banen te kunnen leiden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hornbach zet BHV’ers in tegen verkeerschaos. pic.twitter.com/N852sxawMt — Leroy van Osch (@leroyvanosch) December 14, 2020

‘Jammer dat er niet altijd een rij is’

Ook schrijver en presentator Özan Akyol twittert dat het druk is in de stad: er staat een rij voor de boekhandel. „Jammer dat die er niet altijd staat.” Mensen willen waarschijnlijk nog even snel kerstinkopen doen,



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik zag een rij voor de boekhandel. Jammer dat die er niet altijd staat. — Özcan Akyol (@OzcanAkyol) December 14, 2020

Aykol heeft zeker gelijk, juist nu ondernemers en winkeliers alle kleine beetjes kunnen gebruiken, moeten ze dicht. Veel mensen zullen zich dan tot bijvoorbeeld Bol.com wenden, in plaats van lokale ondernemers te steunen. In veel gevallen wordt er tijdens de feestdagen ook nog eens de meeste omzet gedraaid, en dat valt nu dus ook weg.

‘Rijen voor de supermarkt’

Iemand anders zegt rijen voor de supermarkt gezien te hebben. „Dat baart me nog veel meer zorgen, want dat betekent dat velen weer eens slecht lezen/luisteren!”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zag rijen voor de supermarkten…

Dat baart me nog veel meer zorgen, want dat betekent dat velen weer eens slecht lezen/luisteren! — Rℹ︎c㏊rd ฿akker ⚓︎ (@ruffles62) December 14, 2020

Ook bij de parfumerie is het druk, want „je moet natuurlijk wel lekker ruiken als de hel losbarst”, schrijft iemand.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mensen in de rij voor de parfumerie. Je moet natuurlijk wel lekker ruiken als de hel losbarst 🤡 — Rollie 😏 (@Ohlenr77) December 14, 2020

Burgemeesters: te druk

Inmiddels is het zo druk in sommige binnensteden, dat burgemeesters oproepen om niet meer naar de binnenstad te komen. Onder meer de burgemeesters van Groningen, Maastricht, Leiden en Den Haag doen die oproep.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vanmiddag is het drukker in de binnenstad dan gebruikelijk op maandag: begrijpelijk misschien, maar niet gewenst. Shop alleen en shop alleen als het nodig is. Alleen op deze manier blijft het mogelijk voldoende afstand te houden en niet nu al verdere maatregelen nodig te maken. pic.twitter.com/zWD7H2uiRk — Gemeente Utrecht (@GemeenteUtrecht) December 14, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

⚠️ Het is te druk in de Haagse binnenstad. Doe je (kerst)inkopen online.#denhaagtegencorona — Gemeente Den Haag (@GemeenteDenHaag) December 14, 2020

Ook bij kappers is momenteel een enorme drukte. „Er is een enorme run op kappers, het is heel erg druk vandaag in onze branche. Je ziet dat kappers openingstijden verruimen en extra personeel inzetten”, laat een woordvoerder van de kappersbranche ANKO weten.

Lees ook: ‘Harde lockdown tot 19 januari, bijna alles dicht’