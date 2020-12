Onderzoek: driekwart Nederlanders vindt strenge lockdown goede zaak

Nu de besmettingscijfers blijven oplopen, staat driekwart (73 procent) van de mensen achter een strengere lockdown, waarbij onder meer niet-essentiële winkels dichtgaan en mensen in contactberoepen geen klanten mogen ontvangen.

Dat komt naar voren uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 22.000 mensen.

Volgens voorstanders is het de hoogste tijd dat het kabinet ingrijpt, omdat veel mensen de urgentie zelf niet voelen. „Mensen blijven gewoon naar winkels en tuincentra gaan alsof er niets aan de hand is. Blijkbaar kunnen we die vrijheid niet aan”, is een reactie.

Lockdown okay, maar we zien er wel tegenop

Een kwart van de deelnemers aan het onderzoek (23 procent) staat niet achter een strengere lockdown. Sommigen zien er tegenop met nog meer beperkingen te leven. Anderen vinden het slecht voor de economie en voor ondernemers die het al zo zwaar hebben.



Een strenge Lockdown

En wat mensen dan overwegen

is hoe ze in hemelsnaam

In het onderzoek is ook gevraagd wat mensen vinden van een volledige lockdown, waarbij niemand de deur uit mag, behalve als je een cruciaal beroep hebt of voor noodzakelijke boodschappen. Daarover zijn de meningen verdeeld: de grootste groep (53 procent) is hier voorstander van. Het zou volgens de deelnemers helpen om de ziekenhuizen te ontlasten. Vier op de tien (40 procent) vinden dit te ver gaan. Zij hebben er geen zin in om nog meer beperkingen opgelegd te krijgen, terwijl anderen zich niet aan de regels houden. Ook vindt de laatste groep dit een te zware maatregel met de feestdagen in het vooruitzicht.

Kiezers Forum zijn het vaakst ‘tegen’

Kiezers van vrijwel alle politieke partijen zijn in meerderheid voor een strengere lockdown. Enige uitzondering zijn die huidige stemmers op Forum voor Democratie. Van hen is 23 procent voor, een veel lager percentage dan bij andere partijen.



Wie niet horen wil moet maar voelen, is de tendens bij veel deelnemers aan het onderzoek, dus nu moeten er maar harde maatregelen komen vanuit de politiek. „Dat is de enige manier om mensen thuis te houden.” Uit eerdere onderzoeken de afgelopen maanden kwam al vaker een roep om strengere maatregelen.

