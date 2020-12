Volledig uit balans vóór je menstruatieperiode? Dit is waarom

Ben je vrouw en voel jij je volledig uit balans wanneer het de tijd van de maand is? Merk je dat verschillende lichamelijke- en emotionele klachten tevoorschijn komen rond de menstruatieperiode, en hebben die invloed op je dagelijks leven? Dan is PMS: het premenstrueel syndroom de oorzaak. „Waar het precies door veroorzaakt wordt is nog steeds onbekend, wel staan hormonale schommelingen centraal in dit proces”, zegt gynaecoloog Noor Paridaans.

De Universiteit Gent doet voor de eerste keer ooit een grootschalig onderzoek, om de precieze impact van PMS op het emotioneel en fysiek welzijn van vrouwen in beeld te brengen.

PMS

Hoewel deze term nog best onbekend is, hebben heel wat vrouwen er toch last van. Ze voelen zich onder meer moe, onrustig, gefrustreerd, hebben stemmingswisselingen en voelen stress opkomen. Het is duidelijk dat in deze periode de hormonen overuren draaien. De veranderingen in de hormoonspiegel zorgen bij heel wat vrouwen voor milde tot hevige klachten. Maar toch is het niet duidelijk hoe deze hormoonschommelingen ervoor zorgen dat er bepaalde emoties optreden voor de menstruatieperiode.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

ik vergeet altijd wat menstruatie doet met mijn emoties/persoonlijkheid, ja kramp enzo is kut maar ik vind mezelf ook gewoon geen leuk mens — Meikel🐿 (@vIeeseter) November 22, 2020

Onderzoek

Onderzoekers van de Universiteit Gent voeren daarom een grootschalig onderzoek uit naar veranderingen in stress, emoties en pieker-gedachten tijdens de menstruatiecyclus. Er wordt hierbij gekeken naar zowel vrouwen met als zonder PMS. Ook vrouwen tussen de 18 en 45 jaar met een regelmatige menstruatiecyclus, kunnen vanuit huis deelnemen aan het onderzoek.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mannen zullen nooit begrijpen hoe het is om door uw cyclus/menstruatie zo hard te beginnen twijfelen aan alles! Een week geleden was ik zo zeker van mijn plan en nu ben ik zo onzeker. Mijn cyclus laat mijn emoties een tournée van 360° doen and.. — Mama Boobii (@amber_niang) April 24, 2019

Gezichtsanalyse

Op twee verschillende tijdstippen gedurende de menstruatieperiode krijgen de vrouwen enkele vragen toegestuurd. Ze krijgen verschillende foto’s te zien, waarbij hun gezicht opgenomen wordt via de webcam. De gezichtsanalyse wordt anoniem verwerkt. Op basis van deze data kan het team de precieze impact van PMS op het emotioneel en fysiek welzijn van vrouwen in beeld brengen.

Al meer dan 300 vrouwen – met en zonder PMS – hebben deelgenomen aan deze studie. Toch is dit niet genoeg om conclusies te trekken en de impact van het premenstruele syndroom goed te begrijpen. Ben je benieuwd of wil je graag meehelpen met dit wetenschappelijk onderzoek? Hier kun je je aanmelden.

Lees ook: ChristenUnie wil dat de pil gratis wordt voor alle vrouwen