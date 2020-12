‘Harde lockdown tot 19 januari, bijna alles dicht’

Het kabinet wil winkels, scholen en contactberoepen sluiten om een einde te maken aan de forse stijging van het aantal nieuwe coronabesmettingen. Ingewijden bevestigen een bericht van de NOS dat niet-essentiële winkels al in de nacht van maandag op dinsdag hun deuren sluiten, tot 19 januari. Alleen supermarkten en apotheken zouden dan openblijven.

Tot half januari geldt dus een strenge lockdown, maar een avondklok wordt naar verwachting achterwege gelaten. Veel burgemeesters wilden dat zo’n avondklok wel ingevoerd zou worden, maar het kabinet ziet dat vooralsnog niet veel in.

Vanaf woensdag moeten ook scholen de deuren sluiten, en overstappen naar virtueel onderwijs. De kinderopvang gaat ook dicht, mogelijk vanaf woensdag. Contactberoepen worden niet ontzien: kappers, schoonheidssalons en dergelijke moeten weer tijdelijk stoppen. Fysiotherapeuten mogen hun werk wel blijven doen. Fysiotherapie is namelijk geen contactberoep, maar een beroep in de zorg.

Zoals eerder ook zo was worden mensen verzocht zoveel mogelijk thuis te blijven en vanuit huis te werken.

Toespraak vanuit Torentje

Culturele instellingen, waaronder theaters, zouden ook dicht moeten. Vanavond licht premier Mark Rutte de maatregelen maandagavond om 19.00 uur toe in zijn toespraak vanuit zijn werkkamer in het Torentje. Dat gebeurt niet vaak: de laatste keer dat hij dat deed was in maart, toen het coronavirus net in Nederland om zich heen greep.

Het kabinet is vanochtend bijeen geweest om besluiten te nemen over de zware ingrepen. Het extra crisisoverleg en de ministerraad volgden op het Catshuisoverleg van gisteren. Daar hebben deskundigen de ontwikkelingen rondom het coronavirus toegelicht.

Aanleiding voor de drastische ingrepen zijn de oplopende besmettingscijfers de afgelopen week. Zondag werden bijna 10.000 nieuwe besmettingen gemeld, een ruime verdubbeling vergeleken met enkele weken geleden. Het doel was om halverwege december te zijn gezakt naar 3600 besmettingen per dag.

