Deze gulle baas schenkt een miljard in aandelen aan zijn personeel

De meeste bazen houden het bij een kerstpakket of een cadeautje voor een jarige, maar deze Britse baas is wel heel vrijgevig. Hij schonk meer dan een miljard pond in aandelen aan zijn werknemers.

Matt Molding is de oprichter van technoglogiebedrijf The Hut Group in Manchester en een behoorlijk gulle gever. Hij vertelt dat ongeveer 430 van zijn werknemers de afgelopen tien jaar gratis aandelen kregen. „We hebben meer miljonairs gecreëerd dan enig ander bedrijf in de Britse bedrijfsgeschiedenis”, vertelt de directeur tegen Britse krant The Mirror. „De aandelen zijn volledig geschonken, niemand heeft iets hoeven te betalen. We hebben echt veel levens veranderd.”

Auto en droomvakantie van de baas

Volgens Molding zijn door de grote stijging in aandelenwaarde van het bedrijf al 74 werknemers miljonair geworden. Onder deze werknemers vallen managers, secretarissen en magazijnmedewerkers. Maar hij is nog niet klaar met doneren, nee de topman wil nog 175 miljoen pond verdelen en zo meer mensen miljonair maken. Daarnaast wil de baas ook nog zijn volledige salaris van 750.000 pond schenken aan een goed doel.

Een chauffeur die twee jaar in dienst is bij het technoglogiebedrijf kreeg 40.000 pond van zijn baas. Daarmee kocht hij een nieuwe auto en boekte hij een droomvakantie naar de VS en Canada. De vader van twee kinderen bezit nog aandelen ter waarde van 61.000 pond en wil dit verder investeren in de toekomst van zijn gezin. Tegen The Mirror zegt hij: „Het heeft ons leven veranderd. Het is iets waarover je droomt”.

Vermogen van 1,6 miljard

Ook een senior manager zegt tegen de krant dat hij rond de 100.000 pond aan aandelen heeft verkocht. Daarmee betaalde hij zijn bruiloft en kocht hij zijn droomhuis. De 30-jarige manager begon als leerling bij het bedrijf en bezit nog steeds aandelen ter waarde van 600.000 pond. Hij vertelde: „Ik kom uit een arbeidersgezin en dit is verbazingwekkend en nederig.”

De gulle baas heeft een vermogen van ongeveer 1,6 miljard pond en zijn aandelen stegen recentelijk en leverde hem nog eens 830 miljoen pond op.

