Amerikaan laat Albert Heijn-logo op zijn gezicht tatoeëren

Dit tattoo-design is toch nét wat anders. Bij het zien van het logo van de supermarktketen Albert Heijn denk je niet meteen: hé ik laat daar een tatoeage van zetten. Maar Amerikaan Carl Adams dacht daar anders over. Hij liet het embleem namelijk tatoeëren op zijn gezicht. Sinds gisteravond zit tussen zijn linkeroog en zijn bakkebaard de beroemde letters van Albert Heijn.

In een interview met NH Nieuws doet de Amerikaan zijn verhaal. „Het bloedt nog een beetje”, vertelt hij.

Tijd in Nederland

Adams heeft enige tijd in Nederland gewoond. Van eind vorig jaar tot afgelopen zomer, woonde en werkte hij in Amsterdam. Door zijn tijd in Nederland is hij bekend geworden met de Zaanse supermarktketen. De Amerikaan komt oorspronkelijk uit Californië, maar woont nu in New York. Hij laat weten dat hij niet kan wachten om terug te komen: „Als Amerikanen Nederland weer in mogen, kom ik op de eerste vlucht terug. Dan ga ik elke dag naar de Albert Heijn om de tattoo te laten zien”, zegt hij lachend.

Mooie supermarkt

Maar waarom heeft hij uiteindelijk besloten om een supermarktlogo op zijn hoofd te tatoeëren? Het antwoord is simpel: Adams is zelf ook een tattoo-artiest en kent daarom veel mensen uit het werkveld. „Ik kreeg een belletje van een vriend of ik een gratis tattoo op mijn gezicht wilde laten zetten. Toen ik nadacht over wat voor tattoo ik wilde, moest ik aan Albert Heijn denken. De supermarkt ziet er veel mooier uit dan die in Amerika.”

Stroopwafels

De Amerikaan deelde een foto van zijn nieuwe tatoeage op de Amerikaanse social-site Reddit. Daar ontving hij veel reacties. Onder de foto wordt onder meer gereageerd met ‘Lil Bonuskaart’ en ‘Lil Heijn’.

Adams is meer van plan als het gaat om de AH. Zo wil hij video’s en muziek te maken rond het merk. Lachend: „De logo’s en marketing is perfect. Ik krijg er niet voor betaald en verwacht er ook niets voor terug. Misschien wat stroopwafels.” Een tatoeëerder heeft de krant laten weten dat het om een echte tatoeage lijkt te gaan.

Lees ook: Wederom explosie bij Poolse supermarkt, nu in Beverwijk