Je moet het maar willen: werknemers met hun baas in quarantaine op kantoor

Drie werknemers van het bedrijf Dutch Deco Finish zijn zo toegewijd dat ze komende dagen op hun werkplaats in Erp in quarantaine gaan. De mannen zijn namelijk in contact geweest met een collega, die afgelopen maandag positief getest is op corona. Dat meldt het Brabants Dagblad.

Zo ligt de een op een matrasje in de kantine, de ander in het kantoor van de bedrijfsleider en de baas slaapt in zijn eigen directiekantoor.

Quarantaine tot testuitslag

De drie hoorden afgelopen maandag dat hun collega positief was getest. Uit voorzorg zijn ze toen op hun werk gebleven. Hun familie heeft er vervolgens voor gezorgd dat ze eten, kleding, toilet- en slaapspullen kregen om de quarantaine door te komen.

Vanwege de incubatietijd kunnen de mannen zich vrijdag pas laten testen om te kijken of ze ook besmet zijn met het virus. Tot ze de uitslag hebben zullen ze dus op kantoor in quarantaine blijven.

Maar wat sommigen zouden zien als een nachtmerrie, vinden deze twee werknemers niet erg. Opgesloten zitten met de baas is gezellig, zo zegt een van de werknemers tegen de Brabantse krant. „We kunnen het goed met elkaar vinden. Over een tijdje lachen we hierom.”

Beter voor gezin

Op werk blijven leek de mannen beter dan thuis in quarantaine gaan. Zo lopen hun gezinsleden geen risico om ook besmet te raken en kunnen ze rustig hun werk afmaken. Het bedrijf maakt namelijk kunstwerken die ze voor de kerst nog bij wat opdrachtgevers in het buitenland moeten hebben. Momenteel werken ze aan een giraffe van 2,80 meter.

