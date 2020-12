Dotan zingt voor de paus: ‘Wat een ontzettende eer’

De ellendige trollenaffaire lijkt Dotan helemaal achter zich te hebben gelaten. Morgen vertrekt hij naar het Vaticaan om op te treden voor de paus. Bovendien hebben veel Europese landen hem dit coronajaar op anderhalve meter afstand omarmd.

Dotan mag zijn muziek aan de paus ten gehore te brengen tijdens de opnames van de grote Italiaanse tv- show Show Do Vaticano, dat jaarlijks wordt uitgezonden op kerstavond. Daarmee is de zanger de allereerste Nederlandse artiest ooit die in het Vaticaan optreedt.

Eén keer per jaar opent het Vaticaan zijn deuren voor deze kerstshow. Grote artiesten uit Italië, maar ook internationale artiesten, hebben voorheen al deel mogen nemen aan dit spektakel. Vorig jaar was Lionel Richie de hoofdgast en dit jaar is het de eer aan Dotan. Normaal gesproken is tijdens de show een groot publiek aanwezig, maar door COVID-19 blijft het dit jaar bij een lege zaal en krijgt de paus een voorstelling voor hem alleen.

Dotan gaat de paus ontmoeten

Tijdens de repetities van Show Do Vaticano vindt er een ontmoeting plaats tussen Dotan en de paus. „Ik vind het een ontzettende eer om in het Vaticaan te mogen optreden en de Paus te mogen ontmoeten. Het Vaticaan is één van de mooiste plekken ter wereld om te mogen spelen. Wat er allemaal gebeurd is met mijn muziek in Europa dit jaar is ongelooflijk en dit voelt als een kers op de taart”, aldus de zanger.

Succes in Europa

Dotan maakte in de zomer van 2019 een sterke comeback in Nederland. Een paar maanden later begon het balletje ook te rollen in het buitenland. In tal van landen was hij dit jaar in tv-shows te zien, al dan niet via zoom-verbindingen.

In Italië, Polen, Rusland, Zwitserland, Israël, België, Bulgarije, Griekenland en Roemenië verscheen de song Numb in verschillende hitlijsten en Dotan zijn nieuwe single There Will Be A Way is inmiddels een radiosucces in Duitsland, Italië, Polen en Zwitserland. Twee dagen geleden kon Dotan bekendmaken dat het nummer de grens van 1 miljoen streams was gepasseerd.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kansen voor Dotan na affaire

De zanger was afgelopen zomer veel in Italië te vinden waar hij live optrad bij grote nationale televisie zenders. „Het is heel apart om het grootste Europese succes tot nu toe te hebben midden in een globale pandemie. Ik ben heel dankbaar dat ik een paar kansen heb gekregen om mezelf te laten zien aan miljoenen mensen en op de mooiste plekken ben geweest om mijn muziek ten gehore te brengen. Ik kan niet wachten om hopelijk volgend jaar alle plekken te bezoeken”, aldus Dotan.

Eerder ging het veel minder goed met de artiest. In 2018 kwam hij onder vuur te liggen omdat hij nepaccounts op social media had om zijn muziek te promoten. Dotan had ook diverse verhalen over ontmoetingen met fans verzonnen. De Volkskrant onthulde dat en sprak van een ‘trollenaffaire’. Het ‘hele gedoe’ lijkt inmiddels ver achter hem te liggen.

Lees ook: Claudia de Breij maakt ‘verwerkingsvideo’ voor alle boze Danny Vera-haters