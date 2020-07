Werknemers: thuiswerken bevalt, baas moet investeren

Het thuiswerken de afgelopen maanden is 85 procent van de werknemers zo goed bevallen dat ze dit ook na de coronacrisis regelmatiger willen blijven doen.

Dat blijkt uit onderzoek van uitzendorganisatie Walters People onder honderden ‘thuiswerkers’ en hun bazen. 82 procent van de werkgevers gaat akkoord met het bieden van meer vrijheid met betrekking tot thuiswerken.

Thuiswerken prettig, maar soms ook lastig

Het merendeel van de werknemers zitten lekkerder in zijn of haar vel sinds het thuiswerken. Zij voelen zich relaxter in hun eigen omgeving en vinden het prettig om meer zelfstandigheid te hebben en flexibelere werktijden aan te kunnen houden. Toch is thuiswerken niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Een deel van de werknemers is niet tevreden over hun werkplek aan huis, en verwacht dan ook van hun werkgever dat zij investeren in het opzetten van een ergonomisch verantwoorde thuiswerkomgeving. De helft van de medewerkers is van plan om ook nadat de corona-maatregelen opgeheven worden een aantal dagen per week thuis te werken, wat betekent dat een goed uitgerust thuiskantoor belangrijk is.

Thuiskantoor niet goed voor het lichaam

Waar op kantoor veel aandacht wordt besteed aan het ergonomisch inrichten van de werkplek, is dat in het thuiskantoor nog een punt van aandacht. Een groot deel van de werknemers had geen ruimte voor een aparte werkkamer. 36 procent van de professionals werkte aan de keukentafel, 4 procent werkte vanaf de bank in de woonkamer, en nog eens 4 procent werkte soms zelfs vanuit bed.

Hoewel 64 procent van de werkgevers toestemming gaf om kantoorapparatuur en meubilair thuis te gebruiken of zelf aan te schaffen, geeft 23 procent van de werknemers aan dat het ontbreken van een goed ingerichte werkplek een negatieve impact had op hun productiviteit. Andere bronnen van frustratie zijn een slechte internetverbinding en geen toegang hebben tot belangrijke informatie.

Facebook en Twitter lopen voorop

Techgiganten Facebook en Twitter, maar ook veel start-ups in de tech-industrie, lopen voorop als het om het nieuwe thuiswerken en de toekomst ervan gaat. Facebook voorspelt dat binnen vijf tot tien jaar een groot deel, en misschien wel alle medewerkers van het bedrijf volledig thuis zullen werken. Waar Facebook op dit moment tot eind 2020 volledige vrijheid biedt om thuis te werken, heeft Twitter het roer al helemaal omgegooid. Alle medewerkers van het social media-platform mogen permanent vanuit huis werken. Een voordeel, vinden deze twee bedrijven: ze zijn dan niet meer gebonden aan regio- of zelfs landgrenzen en kunnen zo vissen in een grotere kweekvijver vol talent.

Investeren in thuiswerken in tijd van krimp

Kijkend buiten de techsector, zien de meeste organisaties nog beren op de weg bij het faciliteren van regelmatig thuiswerken. Een derde van hen vreest dat de huidige IT-middelen en infrastructuur ontoereikend zijn om thuiswerken permanent mogelijk te maken. 60 procent denkt dat er binnen de organisatie niet genoeg kennis is om een IT-infrastructuur op te zetten die samenwerking op afstand faciliteert. De meeste werkgevers staan op dit moment ook niet te springen om te investeren in IT-technologie en andere zaken omtrent thuiswerken. Na deze onstuimige periode staat kostenbesparing bij velen bovenaan de agenda.

