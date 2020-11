Efteling stopt met muzikaal entertainment na ophef over video

De Efteling stopt per direct met het organiseren van muzikaal entertainment. Er ontstond ophef toen gisteravond laat een video verscheen met daarop bezoekers die te dicht op elkaar dansten.

Looopings.nl, een website over (pret)parken, kwam ’s avonds laat met deze video:

„Terwijl restaurants, cafés, discotheken en poppodia in Nederland gesloten moeten blijven, kan er in de Efteling nog volop gefeest worden”, schreef Looopings erbij.

Beveiligers Efteling grepen niet in

Tientallen zoekers van de huidige Winter Efteling vierden hun feestje bij gospelkoor De Lichtpuntjes. Daarbij werd de corona-afstandsmaatregel niet (meer) in de gaten gehouden. Beveiligers en medewerkers verantwoordelijk voor crowd control grepen niet in, zeggen omstanders aan Looopings.

De gemeente Loon op Zand heeft de Efteling laten weten dat ‘het voorval’ niet de bedoeling kan zijn. Tegenover de verspreiders van de video: „We zijn geschrokken van de commotie over afgelopen weekend”. Het pretpark zelf, dat het muzikale entertainment nu dus stopt, sprak na de publicatie van de beelden nog van een momentopname en dat er op sommige plekken te weinig controle was op het gedrag van gasten. Daarom zou over extra maatregelen voor het komend weekend worden nagedacht.

Boosheid op Twitter

Toen de beelden van het Eftelingfeestje ook op Twitter verschenen, ontstond er boosheid.



Derde golf over 2 weken, wat ik je brom. Efteling, alle fucking Belgen die hier moesten komen winkelen.. https://t.co/9WhD9ClXLi — Johann 🇩🇪🐻🏳️‍🌈 (@CanYouImagineI) November 30, 2020



@Efteling Efteling moet direct worden gesloten! Belachelijk dat ze daar feestjes houden — Klaas Horneman (@vankla) November 30, 2020



Hartelijk dank aan de Efteling "fans" die zich niet aan de coronaregels hebben gehouden. 👍🏻 Lekker bezig!

Desalniettemin is het goed dat de Efteling deze act nu stop zet. Het is niet anders, het moet veilig kunnen en anders niet. https://t.co/vyBzUoThQN — Leon van Turnhout (@LvTurnhout) November 30, 2020



Prima zo, nu nog een hek er omheen en laat alle wappies het maar uitzoeken in Vrijstaat De Efteling. Uitkeringen worden verstrekt door Ezeltje Strekje, Roodkapje verleent de zorg en Geert Wilders managet de Droomvlucht. https://t.co/PEBm1UWBwC — Carl Königel 🇦🇶🇬🇱 (@CarlKonigel) November 30, 2020

Ook bijval voor de Efteling

Er is niet alleen boosheid op de Efteling of op de mensen die er iets te gezellig staan te hupsen en mee te zingen. Juist in de reacties op Looopings.nl zelf wordt gesproken van ‘een triest artikel’ en ‘je ziet gewoon een paar mensen die het leuk hebben’.

„Ik zie weinig verkeerds” vindt ene Danny. „Ja gezinnen die bij elkaar staan te swingen, nou en. Verder zit tussen overige koppels ruimte zat. Al dat gejank. Als mensen voor het spreken, eerst zich zelf eens bekeken. Dan zouden ze het praten over een ander wel laten.” Corné: „Als je gezond bent mag je binnen bij de Efteling, als je klachten hebt niet. Ik zie dus gezonde mensen zonder klachten (en waarschijnlijk uit één huishouden) een hele gezellige dag hebben.” Marieke sluit zich aan: „Mag je in de corona tijd alleen naar de Efteling om het niet leuk te hebben? Wat een zure mensen die dit bericht verspreiden.”

