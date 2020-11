Zussen in paniek om gigantische spin in de auto: ‘Stop met gillen!’

Een spin staat voor veel mensen gelijk aan paniek. Zo ook een moeder en vier zussen, die een gi-gan-tisch exemplaar in de auto tegenkwamen. Terwijl ze aan het rijden waren…

Het vijftal is – gehuld in mooie jurken en accessoires – onderweg naar een bruiloft in het Australische Sydney. Een van de zussen krijgt tijdens de rit door dat er een ongewenste passagier in de auto zit, waarna er flinke paniek uitbreekt. Een van de zussen houdt haar telefoon in de aanslag en filmt het voorval.

‘Stop de auto!’

„Oh mijn god oh mijn god”, klinkt het in pure paniek vanaf de achterbank. „Stop met gillen!”, roept een ander, terwijl de spin langzaam richting het plafond van de auto kruipt. „Open het raam!”, klinkt het. „Stop alsjeblieft de auto, zet ‘m aan de kant van de weg!” De zus die achter het stuur is, probeert de kalmte te bewaren. „Stop met gillen allemaal!”

„Chantelle (een van de zussen, red.), je moet ‘m naar buiten slaan! Laat hem niet deze kant op komen”, zegt een van de zussen. „Nee, nee, dat kan ik echt niet”, reageert ze, terwijl een ander blijft roepen dat ze hun bek moeten houden.

„Ik ben zo bang, ik weet niet wat ik moet doen!”, roept een van de zussen, voordat ze in tranen uitbarst. De spin heeft intussen het plafond van de auto bereikt, wat voor flink wat gegil zorgt. Er wordt naar de spin uitgehaald, waardoor-ie even van richting verandert, maar daarna van het plafond afvalt. „OH MIJN GOD!”, klinkt het in paniek, terwijl de zus achter het stuur zo goed en zo kwaad probeert door te rijden.

‘Bijna dood’

Gelukkig vinden ze kort daarna een plek om de auto stil te zetten, waarna de deuren worden opgezet en alle zussen (en moeder) de auto dankbaar verlaten. Daarmee is het verhaal overigens nog niet klaar, want de spin vertoeft wel lekker in de auto. „Bel pap en zegt dat hij ons op komt halen, ik ga niet rijden zo hoor”, zegt een van de zussen.

Een andere zus heeft een heldhaftig momentje en weet de spin eindelijk uit de auto te krijgen. „Kijk hoe immens groot hij is!” Nadat het gezelschap is bekomen van de schrik, nemen ze weer plaats in de auto. „Je ging bijna dood, joh”, zegt een van de zussen tegen de bestuurder. „Hij viel bijna op m’n hoofd!”, reageert ze. Na het drogen van menige tranen, kan het gezelschap dan eindelijk de reis weer hervatten.

