Moeder die haar zes kinderen doodde na acht jaar cel weer vrij

Een moeder die haar zes kinderen doodde door haar huis in brand te zetten, is na acht jaar weer op vrije voeten, zo is nu bekendgemaakt. De Britse vrouw werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 17 jaar.

De 39-jarige Mairead Philpott werd in 2013 veroordeeld voor doodslag, een jaar nadat zij, haar echtgenoot Mick en vriend Paul Mosley hun kinderen hadden gedood bij een huisbrand. Het koppel wilde de schuld leggen bij de minnares van Mick, Lisa Willis, die net voor de brand het huis met haar eigen kinderen had verlaten. Mairead en Mick dachten dat ze zo ook het voogdij over de kinderen van Lisa zouden krijgen. Mick was namelijk ook de vader van haar vier kinderen.



Maar doordat het vuur zich erg snel verspreidde, kon het koppel hun kinderen niet meer redden. Jade (10), John (9), Jack (8), Jesse (6) en Jayden (5) stierven allemaal in de huisbrand. Drie dagen later stierf het zesde kind, de 13-jarige Duwayne, aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

Persconferentie over de kinderen

In eerste instantie kreeg het koppel heel wat steun en lieten ze tijdens een persconferentie weten dat ze wilden dat de daders gevat zouden worden. Maar de politie rook onraad en plaatste microfoontjes in hun hotelkamer. Zo kwamen ze erachter dat Mick het plan had bekokstoofd. Hij werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Paul kreeg net zoals Mairead ook een gevangenisstraf van 17 jaar.

Vrijlating zorgt voor ophef

De vrijlating beroert de gemoederen in het Verenigd Koninkrijk. Ook de moeder van Mairead is er niet over te spreken: „De straf was zeker niet lang genoeg. We hebben haar ook onterfd”, zei ze tegen The Sun.

Mairead verblijft de komende drie maanden in een opvanghuis, waarna ze de wijde wereld in mag trekken en een nieuwe identiteit zal krijgen. Ze mag nooit meer terugkeren naar Derby, de plaats waar ze haar kinderen doodde.

Vrouw vrij, kinderen in het graf

Mick Philpott moet als gezegd een levenslange gevangenisstraf uitzitten, maar volgens The Independent betekent dat in de praktijk dat hij in het jaar 2027 vrij komt. Volgens de krant kwam er ook een statement vanuit de politiek, namelijk van een conservatieve partij uit kiesdistrict Mid Derbyshire: „Walgelijk dat deze vrouw de vrijheid heeft en haar dochter en vijf zonen in het graf liggen.” Om er aan toe te voegen: „Acht en een half jaar gevangenisstraf komt erop neer dat ze voor elk van die arme kinderen minder dan 18 maanden moest zitten. Hoe kan dat nou goed zijn?”

