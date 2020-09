Walvis was even de weg kwijt en zwemt nu tussen de krokodillen

Ondanks Google Maps en/of een feilloos richtingsgevoel, kiezen we allemaal wel eens de verkeerde weg. Of slaan we eerder af dan we eigenlijk zouden moeten. Ook bultrugwalvissen. Op Twitter denken dierenvrienden dat het grote zoogdier de weg wel terugvindt. Misschien wel met een beetje hulp van de krokodillen.



Nooo the crocodiles will talk to the whale and help it get home they will I know they will — Viriconia (@Viriconia) September 14, 2020

Een bultrug heeft bij Australië „de verkeerde afslag” genomen en zwemt nu in een rivier vol met krokodillen in het noorden van het land. Volgens experts is dat niet eerder voorgekomen. Zij denken dat de walvis bezig was aan zijn jaarlijkse migratieroute toen die met zeker nog twee soortgenoten per ongeluk de rivier inzwom.

Firsttimer walvis

De twee andere bultruggen hebben de weg naar zee inmiddels gevonden. Maar één walvis met een geschatte lengte van 16 meter is zeker 30 kilometer landinwaarts gezwommen. „Het is iets wat we nooit eerder hebben waargenomen, niet alleen in het Noordelijk Territorium, maar in heel Australië. Het is echt heel ongebruikelijk”, zegt mariene ecoloog Carole Palmer tegen omroep ABC.



Marine authorities puzzling over how to persuade at least one wayward humpback whale to leave a murky, crocodile-infested river in northern Australia and continue an annual migration to Antarctica. https://t.co/gQSLotKnrn — ABC News (@ABC) September 14, 2020

Volgens Palmer is het onduidelijk „waarom deze walvissen de verkeerde afslag namen” bij de noordkust. Ze gaat ervan uit dat de walvissen op weg waren naar het zuiden richting Antarctica.

Geen confrontatie

Hoewel in de rivier ook zoutwaterkrokodillen zwemmen verwachten biologen niet dat het tot een confrontatie komt tussen hen en de bultrug. Behalve als de bultrug in ondiep water terechtkomt en eventueel aanspoelt op een oever. Dan is het volgens Palmer wel een „gemakkelijke prooi” voor de reptielen. Normaal gesproken kunnen bultruggen een jaar of vijftig worden. Ze wegen om en nabij de 30.000 kilo en eten het liefst vis en kreeftachtigen.

Megalomane krokodil

Vorige week ging nog een video viraal over een Australische krokodil met grootheidswaanzin en die hetzelfde gedrag als walvissen vertoonde.



Amazing video has emerged of a monster croc racing a boat in Far North Queensland. Alec Dunn was heading out to check his crab pots when the reptile popped up in the water beside him. https://t.co/8ftPfFYTVQ #7NEWS pic.twitter.com/Oq8injdEaJ — 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) September 9, 2020

Free Bultrug?

Op Twitter wordt gereageerd op de onverwachte, bijzondere reis van de bultrug en wie en wat het zeezoogdier daar allemaal tegenkomt. „De krokodillen gaan een whale of a time beleven!” Ook het potentiële hoge Disney-gehalte wordt gezien. „Als ze deze walvis redden, kunnen ze er een mooie kinderfilm van maken.”



Crocs are going to have a whale of a time. Humpback whales enter crocodile river 'in Australian first' https://t.co/XvB6XUn77d — 🇮🇪☘️🇵🇸-Wat_the_duece-🇵🇸☘️🇮🇪 (@Wat_the_deuce) September 14, 2020



when they rescue this whale this would make a nice little kid's movie imo https://t.co/8LgZgA7YST — i hate the coron-Ewa-rus (@EwaSR) September 14, 2020

