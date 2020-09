Neymar emotioneel na vermeende ‘aap’: ‘Kom ervoor uit wat je hebt gezegd, hond!’

Op social media uit voetballer Neymar zijn ongenoegen jegens voetballer Alvaro González. Die laatste zou hem gisteravond tijdens ‘de klassieker’ hebben uitgescholden voor aap. Op Twitter noemt Neymar hem nu een hond.

Voetballer Neymar zegt dat hij het slachtoffer is geworden van racisme in de vechtpartij aan het einde van het duel van Paris Saint-Germain tegen Olympique Marseille. De Braziliaan en vier andere spelers werden daarbij met rood weggestuurd. Olympique won met 1-0.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Marseille player Álvaro Gonzalez telling Neymar "shut up monkey" in French. Neymar replying “Racismo no?” Awful. pic.twitter.com/Vjufv5oLlO — LDN (@LDNFootbalI) September 13, 2020

‘Aap’

De sterspeler van PSG beschuldigt de Spaanse voetballer Alvaro González ervan hem een „aap” te hebben genoemd, nadat hij van het veld was gestuurd in blessuretijd omdat hij de verdediger van Marseille op zijn achterhoofd had geslagen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

VAR pegar a minha “agressão” é mole … agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)… isso eu quero ver!

E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso… e eles? E aí ? — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

Spijt Neymar

„Het enige waar ik spijt van heb, is dat ik hem niet in zijn gezicht heb geslagen”, schreef Neymar vrijwel meteen na afloop op Twitter. Later kwam hij nog met meer tekst via het sociale medium: „De VAR die mijn ‘aanval’ ziet is eenvoudig, nu wil ik zien dat er ook wordt gekeken naar de racist die mij een aapklootzak heeft genoemd. En wat gebeurt er dan? Ik doe een rainbow flick en jullie straffen me. Voor een klein tikje word ik weggestuurd. Maar wat gebeurt er met hen (racisten, red.)? Wat nu?”, vroeg Neymar zich openlijk af.

Lees hier over het voetbal afgelopen in ons weekend en ‘de rampreturn’ van Robben

Geen plaats voor racisme



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

No existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. A veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo. Increibles 3 puntos hoy. Allez l’OM💙 Gracias familia⚪️Ⓜ️🙌🏼 pic.twitter.com/4DuUT1PT0x — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) September 13, 2020

De Spaanse verdediger is zich van geen kwaad bewust. Hij plaatste via sociale media een foto van zichzelf met enkel donkere spelers van Olympique Marseille. „Er is geen plaats voor racisme”, benadrukt González. „Soms moet je gewoon leren verliezen en dat accepteren op het veld. Drie geweldige punten vandaag. Allez L’OM. Bedankt familie.”

‘Hond!’

Neymar reageerde even voor vier uur ’s nachts ziedend en deels in kapitalen op de tweet van González. „Je bent geen man als je je fout niet toegeeft. Verliezen hoort bij de sport, maar beledigen of racistische uitlatingen in ons leven brengen, absoluut niet. IK RESPECTEER JE NIET! JE HEBT GEEN KARAKTER! Kom ervoor uit wat je hebt gezegd, hond. Wees een MAN! RACIST!”

Lees ook: Moeten we naast corona nu bang worden voor hondsdolheid?

Op Twitter wordt volop gereageerd, onder andere refererend aan de ‘hond’ van Neymar, of eigenlijk van González. González wordt verder vaak verweten vaker een gemene speler te zijn. Onder meer wordt een eerder duel tegen Messi aangehaald en waar hij Messi ‘dwerg’ zou hebben genoemd.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Alvaro Gonzalez 💬: "Je ne suis pas raciste, mon chien est noir." pic.twitter.com/TqVkXGZTLJ — SUPER 🦸🏻‍♂️ (@SuperCazarre) September 14, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Alvaro Gonzalez a bad and evil player, his only job on the field is to hit players, provoke them and play with their nerves. pic.twitter.com/3QpSexIg9q — handren khoshnaw (@handrenkhoshnaw) September 14, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

The same Alvaro Gonzalez who racially abused neymar once called messi a dwarf. This guy's career has to go down the drain. pic.twitter.com/GuTm7RQ5VK — Muhammedbison (@muhammedbison) September 14, 2020

De Franse voetbalbond heeft nog niet laten weten of het van plan is om een vooronderzoek in te starten.