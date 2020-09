Gossip Girl-reboot komt eraan: dit is alles wat je moet weten

Na zes seizoenen was het tijd om afscheid te nemen van de avonturen van Serena, Blair, Nate, Chuck en Dan. Althans, tót de reboot van Gossip Girl komt. Dat er een reboot komt, is al een tijdje bekend. Volgende maand begint de productie. Maar hoe zit het daar nou eigenlijk mee?

Van nieuwe karakters tot het plot: dit is alles wat je moet weten om alvast enthousiast te worden.

Reboot Gossip Girl

In de zomer van 2019 werd na lang speculeren bekend gemaakt dat de serie een reboot zou krijgen. Een compleet nieuwe serie van HBO Max, die zich afspeelt in The Upper East Side, komt eraan. Het gerucht dat er een tweede Gossip Girl zou komen ging al een tijdje de ronde, maar vorig jaar werd het eindelijk officieel.

Dit is alles wat we weten over de reboot van Gossip Girl, die net als veel andere producties vertraging opliep door de pandemie. Zes dingen die fans moeten weten.

1. Het filmen begint in oktober

De productie lag een tijdje stil vanwege corona, maar het lijkt erop alsof het filmen dan toch echt gaat beginnen. Vanaf oktober 2020 gaat de productie van start. Wanneer de officiële releasedatum is, blijft nog even spannend. Naar verwachting zal dat pas in 2021 zijn.

2. De nieuwe cast brengt diversiteit

Inmiddels heeft Warner Media een groot deel van de cast bekendgemaakt en het is duidelijk: er komt meer diversiteit naar The Upper East Side. Kan ook niet anders, in deze tijd. Ben je klaar voor de nieuwe Serena van der Woodsen en Blair Waldorf? Hier kun je de hele nieuwe cast van Gossip Girl zien.

3. Kristen Bell wordt weer de verteller

De favoriete stem onder fans keert terug in de reboot van Gossip Girl. Josh Schwartz en Stephanie Savage bevestigden dat ze Kristen echt niet konden vervangen. “Kristen Bell has always been and will always be the voice of Gossip Girl.”

4. Duidelijkheid over Serena, Blair en Dan

Wat er is gebeurd met de studenten Serena, Blair en Dan, krijg je te weten in de reboot. De executive producer Joshua Safran bevestigde in een interview dat het geheim zal worden verklapt.

5. De reboot bevat meer diversere verhaallijnen

De reboot van Gossip Girl zal meer POP (people of color) en queer-verhaallijnen bevatten. Joshua Safran gaf toe dat een verandering hoog nodig was. In de reboot zal de focus dan ook liggen op LGBTQ+-verhaallijnen: “There’s a lot of queer content on this show. It is very much dealing with the way the world looks now, where wealth and privilege come from, and how you handle that.”

6. Hier kun je de reboot van Gossip Girl zien

De reboot van Gossip Girl zal te zien zijn via de nieuwe streamingdienst HBO Max (waar Pretty Little Liars ook te zien zal zijn). HBO Max is beschikbaar sinds mei 2020, maar het is nog niet bekend wanneer de premiere van Gossip Girl zelf zal zijn.