Disney baalt van YouTuber Gio die óveral filmde en mondkapje telkens afdeed

YouTuber Gio ging naar Disneyland en nam behalve zijn vrienden, ook een mondkapje mee, maar deed het alleen niet de hele tijd op. Filmen deed-ie wel. En schreeuwen trouwens ook, iets wat de kijkers natuurlijk niet ontgaan is. „Wow Gio, ben jij echt die eikel die heel de attractie verpest door te schreeuwen?”

Giovanni Latooy, want zo heet hij voluit, plaatste z’n filmpje op z’n YouTube-kanaal, dat 1,3 miljoen volgers heeft. Disney Parks and Resorts is niet blij met het filmpje, dat Gio ‘Echt erg hoe dit heeft kunnen gebeuren’ heeft genoemd, met daarachter twee huilen van het lachen-emoji’s.

Mondkaploze Gio

In de vlog is namelijk te zien hoe hij zonder mondkapje door Disneyland Parijs heen stuitert, samen met z’n matties. Het is natuurlijk ook wel lastig vloggen met zo’n ding op, maar het park hanteert nu eenmaal zeer strikte coronaregels en het afzetten van een mond- en neusmasker is alleen toegestaan tijdens het eten of drinken, op afgezonderde plekken. Medewerkers hebben de opdracht gekregen streng te controleren op het gebruik van mondkapjes. Toch lukte het de YouTuber om steeds zonder kapje in beeld te komen.

Ook filmt de Nederlandse vlogger in vrijwel alle grote attracties, wat strikt verboden is. Gio maakte opnames in onder meer de Tower of Terror, Space Mountain, Big Thunder Mountain en Crush Coaster.

Disney zeer verbaasd

Het filmpje werd gisteren opgemerkt door de weblog Looopings.nl. Een woordvoerder van Disney laat vandaag in een reactie weten niet blij te zijn met het filmpje. „We waren hier zeer verbaasd over”, bevestigt ze. „Zowel de veiligheidsregels vanwege het coronavirus als de regels over het niet filmen in attracties worden overal heel duidelijk aangegeven. Die protocollen zijn er niet voor niets. Alle bezoekers moeten zich daar aan houden, dus ook Gio.”



Youtuber Gio geeft verkeerde voorbeeld in Disneyland Paris: mondkapje overal af https://t.co/YpRcxtSVeK pic.twitter.com/lqi85O8NRL — Looopings (@looopings) September 2, 2020

Samenwerking Disney-Gio

Het bedrijf heeft in het verleden zelfs samengewerkt met de YouTube-ster. „Dus je zou denken dat hij heel goed weet wat er wel en niet mag in het park”, beklemtoont de zegsvrouw van Disney. Gio was dit maal niet op uitnodiging van Disney in het park. Het bedrijf heeft de vlogger nog niet aangesproken op zijn gedrag, maar sluit niet uit dat dit nog wel gebeurt.

Misschien kan Rafiki hem de volgende keer aan de hand – bij wijze van spreken dan – meenemen.



"You follow old Rafiki! He knows the way…" ✨🦁 pic.twitter.com/J1CmSLnNTe — Disneyland Paris EN (@DisneyParis_EN) September 3, 2020

Reacties op Gio

Het filmpje, waarin de vlogger verder vooral de longen uit z’n lijf schreeuwt („HOOOLY SHIIIIT”) en heel vaak roept (schreeuwt) dat hij het heel erg naar zijn zin heeft in het park, is al meer dan 300.000 keer bekeken.

„Wow Gio, ben jij echt die eikel die heel de attractie verpest door te schreeuwen?”, reageert iemand onder het filmpje. Dat de YouTuber geen mondkapje droeg, valt ook niet bij iedereen in goede aarde. „Ik vind het erg slecht dat Gio negen van de tien keer zijn mondkapje niet op heeft!” en „Als je terug komt tien dagen in quarantaine hè, Gio.”

Ook op de luttele keren dat hij het ding wél droeg, is kritiek. „Gio, ik weet dat je je school niet hebt afgemaakt, maar je snapt toch wel dat je dat mondkapje niet met de witte kant aan de buitenkant moet doen als je die ook al aan de binnenkant hebt gedragen?”

Coronafoutje

Het is niet de eerste keer dat Gio in de fout gaat met coronaregels. Een maand geleden plaatste hij nog een video op YouTube waarin te zien is hoe hij met keelpijn naar een illegaal coronafeestje gaat. Hij bood daar later excuses voor aan. „Ik vind het superdom van mezelf dat ik dit heb gefilmd”, reageerde hij.