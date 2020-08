‘Jakobsen en Evenepoel hebben veel geluk gehad’

De wielerploeg Deceuninck – Quick-Step zat twee weken op rij in de hoek waar de klappen vielen, met de spectaculaire crashes van eerst Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen en daarna Remco Evenepoel in de Ronde van Lombardije. „We hebben twee verschrikkelijke valpartijen meegemaakt. Maar eigenlijk hebben Remco en Fabio veel geluk gehad”, blikt ploegarts Yvan Vanmol terug.

De bekkenbreuk van de Belgische Remco Evenepoel (20) betekent het einde van het seizoen voor het toptalent, maar het lijkt alsof zijn bijzonder spectaculaire crash in de Ronde van Lombardije erger had kunnen aflopen: „Tot hiertoe, rekening houdende met de impact van de val, kunnen we alleen maar gelukkig zijn dat het dit ‘maar’ is. Al is dit natuurlijk ook al ernstig genoeg”, zegt Vanmol.



Twee wonderen

Of het een wonder is dat Evenepoel niet zwaarder is toegetakeld? „We hebben op een week tijd twee wonderen gezien”, zegt Vanmol. „Als je Remco over de reling ziet vliegen, en je ziet hoe diep de afgrond is, en dat er tachtig centimeter verder een rotsblok ligt. Dan weet je natuurlijk dat hij veel geluk gehad heeft. Net als Fabio. Die evolueert goed. Heel goed zelfs.”

De 23-jarige Jakobsen mocht vorige woensdag het ziekenhuis in Polen verlaten. Hij wordt nu verder behandeld in het ziekenhuis in Leiden. In de Ronde van Polen liep hij ernstige verwondingen op bij z’n crash in de openingsetappe.

Veiligheid

De wielrennersvakbond CPA vroeg de internationale wielerunie UCI onlangs meer te doen zodat de renners zich veilig voelen. Zo pleit de vakbond ervoor aankomsten bergaf voortaan te vermijden. Ook zouden renners die incidenten veroorzaken strenger moeten worden gestraft.

