Stroomstoring in Den Haag zorgt voor problemen

Een stroomstoring legt vandaag Den Haag plat. Het tramverkeer ligt deels stil en vele horeca ondernemingen en winkels hebben geen elektriciteit.

Van de 37.000 adressen die in Den Haag zijn getroffen door een stroomstoring, hebben sinds 12.30 uur inmiddels ruim 4700 adressen in het centrum van de stad weer stroom, meldt netbeheerder Stedin.

Delen van het centrum, Scheveningen en Duindorp zijn sinds vanochtend getroffen door de storing. Oorzaak van de stroomstoring is een probleem in het hoofdverdeelstation bij de energiecentrale. Er zijn tien meldingen bij de Veiligheidsregio Den Haag binnengekomen van mensen die vastzitten in een lift. Hulpdiensten proberen deze mensen te bevrijden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Stroomstoring #DenHaag treft 37.000 klanten aan de westkant van de stad. De storing is ontstaan na een probleem in het hoofdverdeelstation bij de energiecentrale. Monteurs doen onderzoek naar het herstel van de stroomvoorziening. Eindtijd storing is nog niet bekend. — Stedin (@Stedin) August 17, 2020

Tweede Kamer zonder stroom

Een helft van het Plein, tegenover de Tweede Kamer, zit zonder stroom. En ook restaurant Luden zit momenteel in de problemen. Koeling, kassa’s en biertaps doen het niet. „Als dit langer dan een uur duurt, komen we in de problemen met onze gekoelde voorraad”, vertelt een medewerker.

Het politieke hart van Den Haag draait momenteel op een noodaggregaat. In de het Tweede Kamergebouw mag momenteel alleen „voor noodzakelijke doeleinden” stroom gebruikt worden. Ook de Grote Marktstraat, een van de drukste winkelstraten in De Haag, zit zonder stroom.

Rook uit het hoofdverdeelstation

In de stad staan trams stil. Onder andere op de Kalvermarkt kunnen trams niet verder rijden. Ook in Scheveningen is dit het geval. Passagiers hebben de stilstaande trams verlaten. Aan de boulevard zijn ook de kroegen en restaurants leeg. Ook het Kurhaus is getroffen.

Het is nog niet bekend hoe lang het gaat duren totdat de storing geheel is verholpen. Volgens Stedin is de oorzaak een probleem in het hoofdverdeelstation bij de energiecentrale op het De Constant Rebecqueplein. Daar heeft brand gewoed. De brandweer ventileert het pand. Daarna kan het onderzoek naar het herstel van de rest van de stroomvoorziening beginnen, meldt de netbeheerder.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Stroomstoring #DenHaag. Rond het middaguur heeft #Stedin 4710 klanten in het centrum weer van stroom voorzien. Er staat rook in het hoofdverdeelstation. De brandweer ventileert nu het pand. Daarna kan het onderzoek naar het herstel van de rest van de stroomstoring beginnen. — Stedin (@Stedin) August 17, 2020

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.