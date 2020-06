Van der Gijp na Derksen-tribunaal bij VI: ‘Klaar met Genee’

René van der Gijp heeft de racisme-uitzending van Veronica Inside maandagavond ervaren als een „Joegoslavië-tribunaal.” Wat hem betreft was dit de laatste uitzending waar hij en Johan Derksen aan meewerkten. Dat stelde de analist dinsdagavond in RTL Boulevard.

„Je bent godverdomme twaalf jaar een team en dan ga jij tijdens een uitzending die zo cruciaal is voor Johan hem zitten afvallen. Als je je collega’s zo laat vallen, zo in de steek laat. Dat is heel slecht”, stelde Gijp over Wilfred Genee. De presentator probeerde maandag een open gesprek over racisme te leidden tussen Derksen, Van der Gijp, advocate Natacha Harlequin en oud-international Dries Boussatta.

Dit komt nooit meer goed

„Dit komt nooit meer goed”, meende de oud-profvoetballer van onder andere PSV. „We hebben de uitzending niet voorbereid. Normaal wil Johan wel even van tevoren weten wat er gebeurt. Maar hij was er niet van op de hoogte dat er mensen aan tafel zaten en dat Wilfred ons voor het Joegoslavië Tribunaal zou zetten. Je kan er wel van uitgaan dat het klaar is.”

„Ik ben zo teleurgesteld in Wilfred”, vervolgde Van der Gijp. „Ik ben nu aan tafel op mijn hoede, dit wordt een totaal ander programma. Zeker als Johan nu ook voortaan met een zak aardappelen van vier kilo naar Hilversum rijdt. We hebben hem heel duidelijk gemaakt dat we klaar met hem zijn.”

Zwarte Piet en Akwasi

De speciale uitzending was georganiseerd nadat Derksen onder vuur lag vanwege een vermeend racistische vergelijking die hij maakte tussen Zwarte Piet en rapper Akwasi. Adverteerders trokken zich terug en de spelers van Oranje, Jong Oranje en het Nederlands vrouwenelftal besloten tot een boycot van het programma.

Veronica stelde dinsdagmiddag met Derksen gepraat te hebben en ervan overtuigd te zijn dat de drie analisten na de zomer door zouden gaan met het programma. Veronica was dinsdagavond na RTL Boulevard niet voor commentaar bereikbaar.

