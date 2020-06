Agent vliegt uit de bocht: ‘Mannen van jullie afkomst gaan niet met 29 graden lopen’

Er is een pijnlijke video opgedoken in tijden van protesten. Een Limburgse agent is uit de bocht gevlogen tegen een groep zwarte jongeren. Het filmpje daarvan is terecht gekomen bij de regionale omroep L1.

Op de video is te zien is dat een politieagent zegt tegen een groepje jongeren: „Mannen van jullie afkomst, die gaan niet met 29 graden lopen of wandelen.” Het ging om een gemengd gezelschap, van zowel witte als zwarte jongeren. De politie bevestigt het incident aan L1.

Agent noemt uitspraak ‘onhandig’

De politie kreeg een melding van mogelijke stroperij. Agenten hebben toen in de omgeving voertuigen met enkele personen aangetroffen en deze gecontroleerd. „Hierbij zijn geen bekeuringen uitgedeeld of aanhoudingen verricht”, meldt een politiewoordvoerder aan de regionale omroep.

Tijdens de controle deed een agent een discriminerende uitspraak. De politie heeft inmiddels excuses aangeboden aan de jongeren. De agent noemt zijn uitspraak „onhandig” en hij heeft laten weten dat hij eigenlijk iets anders wilde zeggen.

Protesten

Dat de agent in deze tijd zo’n uitspraak doet, maakt het extra pijnlijk. Over de hele wereld zijn momenteel protesten tegen racisme. Dit naar aanleiding van de dood van George Floyd in de Amerikaanse stad Minneapolis. Hij werd die vorige week na een hardhandige arrestatie door de politie overleed en wat leidde tot een golf van onrust in Amerikaanse steden en ver daarbuiten.

