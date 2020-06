De Vries en Schouten staan kroongetuige Nabil B. ‘niét anoniem’ bij

Misdaadjournalist Peter R. de Vries is vertrouwenspersoon geworden van Nabil B., de kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Marengo.

Advocaat Peter Schouten is de nieuwe advocaat van de kroongetuige. B.’s advocaat Derk Wiersum werd op 18 september vorig jaar doodgeschoten in Amsterdam-Buitenveldert.

Twee Peters

Het duo met dezelfde voornaam maakte dit donderdag bekend op een drukbezochte persconferentie. Ze gaan hun taken uitdrukkelijk „niet anoniem” vervullen, zei Peter Schouten. De strafrechtadvocaat uit Breda heeft z’n eigen advocatenkantoor, Schouten Legal advocaten.

Vlak na de moord op Derk Wiersum liet hij de rechtbank al weten dat hij kroongetuige Nabil B. wil bijstaan. Hij hoopte op deze manier andere advocaten te bewegen hetzelfde te doen. „We staan samen sterk. Gaat de één, dan komt de volgende”, zei hij toen. Er werd toen voor een andere, anonieme advocaat gekozen. Schouten reageerde op Twitter. „Ik had me er op ingesteld, maar nu kan ik het loslaten.” Tot vandaag dus, want hij is de nieuwe advocaat van de kroongetuige.

Nabil B., die zich schuldig voelt over de dood van Wiersum, heeft tientallen belastende verklaringen afgelegd tegen de verdachten in het Marengoproces, ook tegen Taghi. B.’s broer werd in maart 2018 vermoord, kort nadat het Openbaar Ministerie bekend had gemaakt dat het een overeenkomst had gesloten met de kroongetuige.

Marengo?

Tik je Marengo in op Google, krijg je ‘ongeveer 21.300.000’ zoekresultaten. In het kort: het Marengo-proces is een strafzaak die door het OM wordt gevoerd tegen zeventien verdachten. Zij worden als vermoedelijke leden van de zogeheten mocro-maffia (criminelen met een Marokkaanse achtergrond, die verdacht worden van handel in onder andere cocaïne) verantwoordelijk gehouden voor een reeks moorden en pogingen daartoe in Nederland in de periode van 2015 tot 2017, met name in de provincie Utrecht. De term ‘Marengo’ is een door de computer willekeurig gekozen naam, de naam verwijst naar een textielstof Marengo, zo schrijft Wikipedia.

Marengo was ook de naam van het lievelingspaard van Napoleon. Een grijs-witte arabier die bekend stond als zeer moedig en betrouwbaar.

