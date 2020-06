RIVM: 13 nieuwe sterfgevallen, 209 nieuwe positieve besmettingen

Het aantal Nederlanders van wie vaststaat dat ze zijn overleden door het coronavirus, is gestegen met 13. Dat blijkt uit de nieuwste RIVM-cijfers.

Daarmee komt het totale dodental in Nederland nu op 5990, zo blijkt uit de laatste cijfers die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vandaag publiceerde. Gisteren werden er tien doden gemeld, dinsdag vijf. Dat is het laagste aantal doden tot nu toe en verbreekt daarmee het ‘record’ van vorige week maandag, toen de laagste aantallen sinds twee maanden naar buiten werden gebracht.

RIVM

In de RIVM-rapportages worden alleen mensen meegeteld van wie met een test is vastgesteld dat ze zijn besmet met het virus. Het werkelijke dodental is hoger. De afgelopen weken is het aantal sterfgevallen door het coronavirus flink afgenomen. Dat geldt ook voor ziekenhuisopnames.

Ziekenhuisopnames

Volgens de laatste gegevens die het RIVM heeft doorgegeven, zijn er in ziekenhuizen 12 nieuwe coronapatiënten opgenomen, gisteren waren dat er nog 9.

Het RIVM meldt 209 nieuwe besmettingen. Doordat mensen zich massaal laten testen, zijn dat er veel meer dan de dagen ervoor.

Zuid-Holland blijft de provincie met de meeste coronagevallen. Het aantal bevestigde besmettingen is er opgelopen tot 10.186. Noord-Brabant heeft de meeste ziekenhuisopnames (2763) en de meeste sterfgevallen (1517).