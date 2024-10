Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hond verricht heldendaad en redt leven van 84-jarige baasje: ‘Een echte held’

De hond van een 84-jarige man uit de Amerikaanse staat Washington is door de politie bekroond tot held. Gina, zoals de hond heet, wist het leven van haar baasje vorige week te redden door de aandacht van een politieagent te trekken en hem naar haar huis toe te lokken.

Thuis lag het bejaarde baasje van Gina na een val al uren gewond op de grond. De man was niet in staat om op te staan, waardoor hij zijn medicijnen niet kon innemen.

Hond lag midden op de weg

Gina kwam vervolgens in actie en wist de aandacht van een agent te trekken door midden op de weg te gaan liggen. De agent, sheriff Wright, patrouilleerde op dat moment in het gebied en probeerde de hond in zijn auto te krijgen zodat hij kon gaan zoeken naar haar baasje.

Maar Gina weigerde om in de auto te stappen, waarop de sheriff de hond achterliet en de huizen in de buurt langs ging in de hoop het baasje te vinden. Toen dat niet lukte keerde hij terug naar Gina, die inmiddels midden op de weg was gaan liggen.

Baasje werd op tijd gevonden

Om te voorkomen dat het dier zou worden aangereden probeerde hij Gina van de weg af te halen. Gina liep daarop naar een onopvallend pad en de agent volgde haar tot ze aankwamen bij een klein vakantiehuisje. Daar werd het de agent snel duidelijk waar het de hond om te doen was. Hij hoorde een oudere man om hulp roepen.

Dankzij Gina werd de man op tijd gevonden. Wat de hij precies mankeerde is niet duidelijk, maar volgens de politie had het ernstige gevolgen kunnen hebben als hij niet op tijd gevonden was. De politie eert Gina in een bericht op social media. „Een 13-jarige hond uit het asiel en de beste vriend van de man in nood. Ze redde zijn leven die dag. De loyaliteit en heldenmoed van onze harige vrienden blijven ons verbazen”, aldus de sheriff.





HERO DOG SAVES OWNEROn 09/25/24 Deputy Wright was patrolling a rural wooded area of Stevens County when he came upon a… Posted by Stevens County Sheriff's Office on Tuesday, October 1, 2024

