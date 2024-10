Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mama gaat op date: ‘De ambulance moest met spoed worden gebeld’

In ‘Mama gaat op date’ vertellen gescheiden moeders over hun onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot hete vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de meest heerlijke, maar ook merkwaardige verhalen. Deze week het verhaal van Lotte (40), die tijdens haar afspraakje met spoed de ambulance moest bellen.

„’Mama, wanneer krijg jij nou eens verkering?’ Al maanden vraagt mijn dochter Liv (9) nieuwsgierig naar mijn liefdesleven. Niet zo gek ook. Haar vader is nog vóór haar eerste verjaardag met de noorderzon vertrokken en steeds vaker ziet ze bij klasgenootjes hoe het leven er mét vader uit kan zien. Stoeien, voetballen, mountainbiken: Liv houdt van stoere dingen en is een echte tomboy. Ik hou daarentegen van tutten, make-up en shoppen. Iets waar zij juist een hekel aan heeft, en dus kan ze niet wachten op een vaderfiguur in haar leven. Natuurlijk geef ik aan dat er niet zo één, twee, drie een nieuwe man in huis komt wonen. Ik ben door de ervaringen met mijn ex kieskeuriger dan ooit en ik breng pas iemand in het leven van mijn kind als ik écht zeker van m’n zaak ben. In de afgelopen acht jaar heb ik dat nog niet één keer meegemaakt.

Oogje op nieuwe collega

Toch zit ik nu al een paar weken in mijn hoofd met mijn nieuwe collega Sander. Op het eerste gezicht een wat saai IT-type met z’n witte blouse en kaki pantalon, maar zijn blik en glimlach laten je in één oogopslag smelten. Dat hij ook nog extreem attent, altijd vrolijk en behulpzaam is, maakt hem nog meer mijn type. Wekenlang draaien we om elkaar heen en het duurt een maand voor ik hem – met een beetje hulp van drie glazen wijn tijdens de vrijmibo – durf te vragen om een keer een drankje te doen. Ver van ons kantoor, want hoewel een relatie op de werkvloer geen reden is voor ontslag, hoeft onze baas hier nog even niets van te weten.

Datzelfde weekend nog belanden we in een bruine kroeg in hartje Delft. We kletsen honderduit, lachen tot we kramp krijgen in onze kaken en bestellen elk speciaalbiertje op de kaart. Geen vuiltje aan de lucht, zou je denken. Tot ik Sander wil laten proeven van mijn frisse kriekenbier, hij nietsvermoedend een slok neemt en binnen drie minuten jeuk krijgt in zijn keel.

Zijn ogen en gezicht beginnen langzaam op te zwellen en als hij kijkt naar het schaaltje nootjes op tafel, weet hij dat het foute boel is. Hij had met zijn hevige notenallergie nooit uit mijn glas moeten drinken, kort nadat ik wat noten naar binnen had geschoven. Langzaam krijgt Sander het benauwder en ik besluit in blinde paniek de ambulance te bellen. Tegelijkertijd vist hij zijn adrenalinepen uit zijn tas en spuit ‘m in zijn bovenbeen, waardoor de situatie wonder boven wonder snel onder controle is.

Langs de lijn

In het ziekenhuis wordt Sander nog extra gecheckt, maar gelukkig loopt het met een sisser af. In tegenstelling tot onze relatie, die na ons dating-fiasco in sneltreinvaart gaat. Hoe snel? We zijn nu een halfjaar en vele afspraakjes verder en volgende week ontmoet hij Liv voor het eerst. Als het een beetje meezit, staat hij volgende zomer langs de lijn bij haar eerste voetbalwedstrijd van het nieuwe seizoen – zij ook blij. Oh, en onze baas? Die gunt het ons van harte.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

