Nederland koekjesland! Deze typische lekkernijen uit ons land scoren op ranglijst beste koekjes ter wereld

Kaas, stamppot, bitterballen en drop. Er zijn genoeg hapjes, gerechten en lekkernijen waar Nederland bekend om staat. En dat er ook uit ons land het nodige lekkers komt, begint het buitenland steeds meer in de gaten te krijgen. Daar worden vooral onze koekjes steeds meer gewaardeerd.

Dat blijkt wel uit de uitverkiezing van beste koekjes ter wereld, waar we in een lijst met 50 hapjes maar liefst vier typisch Nederlandse lekkernijen terug zien. Daarmee is ons land een van de hofleveranciers van de lijst. Twee Nederlandse koekjes staan zelfs in de top 10. Iets om trots op te zijn, natuurlijk!

Deze Nederlandse koekjes worden het meest gewaardeerd in het buitenland

Om welke koekjes gaat het dan? Van alle Nederlandse koekjes worden stroopwafels het meest gewaardeerd door het internationale publiek van TasteAtlas, een online reisgids die zich richt op eten. De reisgids verzamelt traditionele gerechten, authentieke recepten, recensies van voedselcritici en schrijft onderzoeksartikelen over populaire gerechten uit het buitenland. Daarmee kon de site een gebalanceerde lijst samenstellen van alle koekjes ter wereld.

Stroopwafels staan op die ranglijst op plekje 4, nog net vóór de bekende Amerikaanse chocolate chip cookies, die ook in Nederland veel worden gegeten. Alleen een Algerijns, Grieks en Argentijns hapje vindt het internationale publiek van TasteAtlas nog net iets lekkerder dan ‘onze’ stroopwafels.

Daarna vinden we op plek 9 speculaas terug. Even verderop is plek 34 ingeruimd voor de gevulde koek. En dan staat er nog een laatste hapje op de lijst: kruidnoten (plek 41). Niet te verwarren met de pepernoot.



‘Stroepwaffle’ maakt furore in het buitenland

Dat de zoete snacks uit Nederland steeds meer gewaardeerd worden, en steeds meer aandacht krijgen in het buitenland, bleek enkele jaren geleden nog. Toen werd de ‘stroepwaffle‘ in Amerika alom bekend, omdat het hapje door verschillende basketballers uit de NBA werd gegeten. Die zagen het als lekkere snack om snelle suikers binnen te krijgen. Zodat ze daarna weer alle ballen in het netje konden gooien, natuurlijk.

Ook op YouTube staat het bol van de video’s waarin buitenlanders naar ons land komen om typisch Nederlandse snacks uit te proberen. Vaak vallen de bitterballen, stroopwafels en kruidnoten het meest in de smaak. Aan hagelslag (met boter op een boterham), drop en haring moeten de YouTubers vaak wat meer wennen.

Hieronder enkele van de meest bekeken YouTube-video’s waarin buitenlanders Nederlandse hapjes uitproberen.

