Emotionele verrassing van kids en meester Jesper voor juf Lieneke op Dag van de Leraar

Juffrouw Lieneke had werkelijk geen idéé. Speciaal voor de Dag van de Leraar, die is vandaag, hadden (oud-)leerlingen onder leiding van de bekende meester Jesper een verrassing voor haar bedacht. En die raakte haar diep.

Vandaag vieren we Dag van de Leraar in Nederland. Volgens het onderwijs „is dit het uitgelezen moment om onze waardering uit te spreken voor de onvermoeibare inzet van leerkrachten en om het onderwijssysteem te verbeteren”.

Dat klinkt allemaal nogal officieel, maar in Rhoon, een dorp onder de rook van Rotterdam, is heel creatief met het eren van de leraar omgegaan. Een juf in dit geval, Lieneke Sybesma.

Uitdaging op de Dag van de Leraar

De leerlingen en de bekende meester Jesper (Metro sprak deze TikTok-gigant vorig jaar over zijn boek) gingen in op een uitdaging van Zwijsen, de grootste en oudste onderwijsuitgever van Nederland. Deze organisatie, bekend van de Veilig leren lezen-methode, vroeg leerlingen om een ontroerende video te maken en te publiceren. Dit om op de Dag van de Leraar een keer alle groep 3-leerkrachten van ons land in het zonnetje te zetten.

In Rhoon gingen de kleintjes enthousiast aan de slag, geholpen dus door meester Jesper. Moet je even achter je oren krabben wie dat ook alweer is: hij is de leraar die in tv-quiz De Slimste Mens niets over Wagner wist…

Voorleeswedstrijd

Over verrassingen op de Dag van de Leraar weet meester en onderwijsinfluencer Jesper des te meer. Genoemde juf Lieneke mocht net als veel anderen genieten van een (in scène gezette) voorleeswedstrijd met leerlingen van openbare basisschool De Overkant. Collega’s van Lieneke zijn aanwezig en ook oud-leerlingen. Zij heeft in haar carrière meer dan vijfhonderd kinderen leren lezen.

En toen gebeurde dit:

Zwijsen ziet in juf Lieneke het symbool voor alle leerkrachten in Nederland die elke dag een feestje maken van het leren voor kinderen en hen motiveren en stimuleren.

📘 Dag van de Leraar De Dag van de Leraar, de Nederlandse variant van de World Teacher Day, is een officiële feestdag die elk jaar op 5 oktober wordt gevierd. UNESCO heeft deze dag in 1994 geïntroduceerd, maar het wordt al sinds 1962 gevierd door toen zo’n 88 landen. Inmiddels doen meer dan 100 landen mee.

Reactie juf Lieneke

Wat juf Lieneke ervan vond? Prachtig natuurlijk. „Dit was een emotioneel en bijzonder moment. Het voelt goed te weten dat mijn inzet gewaardeerd wordt. Lesgeven en kinderen helpen met lezen is iets waar ik elke dag van geniet. Met mijn twintig jaar aan ervaring en directe interactie met de leerlingen heb ik ook mogen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen.”

De Dag van de Leraar maakt deel uit van de Nationale Onderwijsweek (2 tot en met 6 oktober).

Reacties