‘Zij-instromen’ in het basisonderwijs, hoe is dat? Khalid & Sophie bespreekt de carrièreswitch

Het lerarentekort in het basisonderwijs woedt nog steeds. Om dat voor een deel op te lossen, wordt er geleund op ‘zij-instromers’, mensen die een carrièreswitch maken om het basisonderwijs in te gaan. Hoe is dat voor iemand?

Bij Khalid & Sophie zijn een paar van die zij-instromers aangeschoven. Maarten, die als risico-analist bij ProRail werkt, Kim, een planner in een ziekenhuis, en Michel, die een café-eigenaar is.

Carrièreswitch naar het basisonderwijs

Khalid & Sophie-presentator Sophie Hilbrand vindt het „superleuk” dat ze er zijn. „Allereerst, petje af. Maar ook lichte jaloezie, het lijkt mij echt geweldig.” Maarten, die inmiddels is toegelaten in het ‘instroomtraject’, twijfelt nog of hij niet liever risico-analist blijft. „Dat is overzichtelijker dan werken op een school. Het is echt leuk in het onderwijs, maar dan denk ik: ‘Ben ik niet gek om die overstap te maken?'” Maarten heeft inmiddels drie maanden voor de klas gestaan.

Kim zit ook in het zij-instroomtraject. Naar aanleiding van het plotselinge overlijden van haar partner heeft Kim de carrièreswitch gemaakt. „Mijn zusje wees me op het traject. Mijn leven stond toch op z’n kop, dus ik dacht: ik ga dit proberen.” Praktisch gezien is het ook handig voor Kim om in het basisonderwijs te werken. „Alle vakanties heb ik nu samen met mijn zoon.”

‘Wat een lol heb je’

Michel is inmiddels afgestudeerd en is dus meester. „Maar je bent ook gewoon de kroegbaas van twee tenten in Amsterdam”, aldus Hilbrand. Michel legt uit dat hij een kind heeft dat naar de basisschool gaat. „Ik ging weleens mee als vrijwilliger, en ik vond het zo leuk. Wat een lol heb je als je de hele dag met kinderen mag werken.”

Zelfs de zoon van Hilbrand kon het talent spotten. „Bij jou, Maarten, werd er gezegd: ‘Zo, die kan het wel’.” Hij vindt zelf ook dat het bij hem past, maar hij heeft zeker momenten gehad waarbij hij zich „bewust onbekwaam” voelde. Hij geeft een voorbeeld: „Je bereidt een les voor en hebt een idee van hoe het moet gaan, maar bij de eerste vraag voor de klas valt het als een kaartenhuis in elkaar.”



Je vertrouwde baan opzeggen om leraar te worden op de basisschool. De zogenaamde zij-instromers, die een oplossing vormen voor het enorme lerarentekort. Sophie spreekt een aantal mensen die deze carrièreswitch hebben gemaakt. #KhalidEnSophie pic.twitter.com/cnS40vye2J — Khalid & Sophie (@khalidensophie) October 3, 2023

Basisonderwijs instromen

De andere ingestroomde docenten herkennen dat. „Je moet eerst de rust overzien, daarna controleren of iedereen oplet en dan kun je pas beginnen”, vertelt Kim. „Mijn vriendin vraagt nog elke dag of ik het nog wel leuk vind”, deelt Michel. „Maar ik vind het nog echt leuk, elke dag.”

Het is niet heel makkelijk om in het basisonderwijs in te stromen. „Eerst volg je drie maanden een voortraject en pas daarna wordt beoordeeld of je het echte instroomtraject in mag.”

Ingestroomde leraren bij Khalid & Sophie

Maar alledrie de zij-instromers beamen dat het zwaar is in het basisonderwijs. „Je ziet veel uitval, het is druk”, aldus Maarten. „Ook steeds meer ouders hebben hoge eisen”, merkt Michel. „Maar ook de zorgen van thuis, die nemen kinderen mee naar school, daar heb je als docent mee te maken.”

Kim vindt het een „ondergewaardeerd beroep”. Maar het drietal zit natuurlijk niet voor niets bij Khalid & Sophie. Ze zijn gevolgd voor de documentaire Zijwaarts de klas in, die morgen te zien is via 2Doc.

Khalid & Sophie kun je terugkijken via NPO Start.

