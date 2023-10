Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Goed nieuws voor Barbiefans die er geen ‘Kenough’ van krijgen: Ryan Gosling krijgt eigen Ken-pop

Liefhebbers van Barbie kunnen binnenkort hun hart ophalen. Ryan Gosling, die Ken speelt in de razend populaire Barbiefilm, krijgt namelijk een eigen Ken-pop. Speelgoedfabrikant Mattel onthulde vandaag de nieuwe Ken-pop: de Kenough Doll.

Sinds de Barbiefilm kwamen er al tientallen nieuwe Barbie en Ken-poppen op de markt. Stuk voor stuk zijn ze gebaseerd op scènes uit de succesvolle film. Maar een pop geïnspireerd op Goslings versie van Ken was er nog niet.

Geen genoeg van krijgen

„Hij mag dan wel ‘Kenough’ zijn, maar we wedden dat je geen genoeg van hem kunt krijgen”, schrijft het speelgoedbedrijf op Instagram. Bij het bericht staan foto’s waarop de pop dezelfde kleding en accessoires draagt als de Ken die door Gosling gespeeld wordt in de film.

„Hij is compleet en waardig, precies zoals hij is. Hij is perfect gevormd en verdient zowel bewondering als succes. Ken is meer dan genoeg in Barbie Land. Hij is in feite ‘Kenough’”, aldus Mattel over de nieuwe Ken-pop. „Ryan Goslings uitvoering van Ken in de Barbiefilm inspireerde miljoenen mensen over de hele wereld.”



Ken kreeg imagoboost

Het personage heeft sinds de nieuwe Barbiefilm dan ook een flinke imagoboost gekregen. Een luxe resort op de Malediven liet zich onlangs ook inspireren door de populaire film. Het resort kwam met een ludieke vacature, geïnspireerd op het werk van ken: ‘Beach’. Werkzaamheden voor de functie Beach bestaan voornamelijk uit ‘mooi zijn op het strand’ en ‘je hoofd van alle gedachtes leegmaken’.

Wie geselecteerd wilde worden voor de functie, moest beschikken over een flinke dosis ‘Kenergy’ en in een brief vertellen waarom hij ‘Kenough’, zoals het woord ‘genoeg’ in de Barbiefilm wordt omschreven, is.

De Kenough Doll is vanaf maandag tot en met 14 november te bestellen en wordt geleverd in 2024. Eerder kwamen al de Stereotypical Barbie en Weird Barbie, op basis van de personages van Margot Robbie en Kate McKinnon, uit.

Meest succesvolle film van 2023

De film Barbie is tot dusver de meest succesvolle film van 2023 in Nederland. Ook wereldwijd brak de film van regisseur Greta Gerwig records.

