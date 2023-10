Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nieuw programma Leven Zonder Letters maakt indruk: ‘Niemand kan dit beter dan Frans Bauer’

Gisteren ging het nieuwe AVROTROS-programma Leven Zonder Letters van start. Frans Bauer volgt in dit programma twaalf mensen die laaggeletterd zijn en daagt ze uit om hun grootste onzekerheid aan te gaan. En dat maakt behoorlijk indruk op kijkers. „Wat een moedige mensen!”

Niet goed kunnen lezen en schrijven is een grote belemmering, zo wordt vrijwel meteen duidelijk in de eerste aflevering van Leven Zonder Letters. We maken kennis met Ria en Dirk-Jan. Allebei hebben ze dromen op moeten geven vanwege hun laaggeletterdheid en zijn ze vooral bezig met het verbloemen ervan.

Trucjes om laaggeletterdheid te verbloemen

Ria werkt als vrijwilliger bij de spelotheek, waar ze speelgoed dat teruggebracht wordt moet controleren. „Klopt het niet, dan komt er een briefje op”, legt ze uit. Haar collega’s weten echter niet dat ze niet goed kan lezen en schrijven, want om dit te verbergen heeft ze een heel arsenaal aan trucjes bedacht. „Hoe schrijf je dat briefje dan?”, vraagt Frans Bauer zich af. Dan gebruikt ze haar telefoon.

Ria laat een dek speelkaarten zien. „Dat moeten er 140 zijn. Kijk, stel dat er nu een kaart mist”, zegt ze, terwijl ze haar telefoon erbij pakt. „Mist één kaart”, spreekt ze in. De zin die op haar scherm verschijnt, schrijft ze over op het briefje. „En zo denken mensen dat ik goed kan schrijven. Maar dat doe ik niet, dat doet mijn telefoon.”



Veel korting misgelopen

En ook boodschappen doen gaat een stuk minder makkelijk wanneer je niet kunt lezen. Tijdens een rondje door de supermarkt blijkt al snel dat Ria veel kortingsacties misloopt omdat ze de aanbieding niet kan lezen. „Mooie actie. Het is tweede halve prijs”, zegt Bauer wijzend naar een fles frisdrank. „Ja, het is dat je het nu voorleest. Misschien ben ik daarom niet rijk geworden”, grapt Ria.

Net als Ria wordt ook Dirk-Jan beperkt door zijn laaggeletterdheid. Hoewel hij er altijd van droomde om dj te worden, heeft hij nu een baan in de groenvoorziening. „Ik kan de namen van de nummers niet goed lezen”, legt hij uit. Het kostte hem zoveel moeite om als dj te blijven werken, dat hij op een dag besloot te stoppen. „Ik was mezelf de hele tijd aan het kwellen om het maar te snappen. Je frustratie daarover wordt dan alleen maar erger. Toen heb ik besloten: ‘Dit is niet goed’.”

Dat juist Frans Bauer Leven Zonder Letters presenteert is geen toeval. Ook hij heeft van dichtbij meegemaakt hoe het is om niet goed te kunnen lezen en schrijven. Allebei zijn ouders zijn laaggeletterd. Toen er een televisie in huis kwam, las hij alle ondertiteling voor. „Dat heb ik jaren gedaan tijdens het journaal, Teletekst en vooral de ondertiteling van series als Dallas, Dynasty en Falcon Crest. Alle afleveringen heb ik gezien, want mijn moeder wilde niets missen”, vertelde hij onlangs aan het AD.

Veel lof voor Leven Zonder Letters

Het programma maakt dan ook diepe indruk op kijkers. „Bijzonder integer gemaakt en warm gepresenteerd en wat doet Frans Bauer het geweldig”, klinkt het. „Mooi en toegankelijk programma, dat er wellicht nog toe leidt dat veel meer mensen hulp zoeken bij laaggeletterdheid”, schrijft iemand op X. „Niemand kan dit programma beter presenteren dan Frans Bauer”, vindt een ander.



Ik kijk weinig televisie, maar val nu in Leven Zonder Letters. Gepresenteerd door @fransbauer_ . Aandacht voor mensen die niet/niet goed kunnen lezen en schrijven. Bijzonder integer gemaakt en warm gepresenteerd! Frans raakt de juiste toon. #compliment #levenzonderletters — Dennis van der Voort 📻 🎙 (@DennisvderVoort) October 30, 2023



Wat een mooi en integer programma. Frans kan mensen ondersteunen maar ze ook hun eigen kracht laten inzien. Doet hij heel goed. #levenzonderletters — Victor Hopman (@victorhopman) October 30, 2023

